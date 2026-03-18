Alianza Lima sufre la lesión de un nuevo defensor e hinchas se preocupan: "Es duda..."

Alianza Lima es uno de los clubes más importantes del Perú y, por ende, tiene la obligación de salir campeón de la Liga 1 cada temporada. Sin embargo, este objetivo se torna difícil cuando los futbolistas se le lesionan, tal como es el caso de Renzo Garcés, Fernando Gaibor y ahora un nuevo defensor que probablemente sea una baja y signifique otro dolor de cabeza para el argentino Pablo Guede.

Como sabemos, el seleccionado peruano tiene una pubalgia y no podrá estar ante Juan Pablo II, por lo que se busca un reemplazante para que haga dupla con Mateo Antoni. En ese sentido, muchos creyeron que el hombre sería Gianfranco Chávez, pero recientemente el periodista Gerson Cuba brindó información alarmante respecto al ex Sporting Cristal.

“Gianfranco Chávez es duda para el encuentro del sábado tras presentar una ligera molestia, aunque en su caso se esperará su evolución. El once titular se definirá el viernes. Además, este miércoles el plantel compartió una parrilla de confraternidad, reforzando la unión del grupo”, indicó el mencionado comunicador deportivo, señalando que Alianza Lima deberá buscar otra opción que ocupe la plaza de Renzo Garcés.

Gianfranco Chávez puede ser baja ante Juan Pablo II.

¿Quién reemplazará a Renzo Garcés?

Según informó la periodista Ana Lucía Rodríguez a través de una charla en Hablemos de MAX, vía L1 MAX, Pablo Guede está analizando colocar a un lateral en la posición de defensa central e incluso ya lo probó en el último entrenamiento de los blanquiazules con miras a la fecha número 8 del Torneo Apertura 2026. Se trata de Marco Huamán.

“Puso a Marco Huamán de central junto con Antoni. A Advíncula por derecha y Carbajal por izquierda”, indicó la mencionada comunicadora para sorpresa de muchos hinchas. Vale precisar que Alianza Lima es uno de los líderes de la Liga 1 y debe seguir ganando para no perder esa posición.