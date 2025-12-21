0
Figura de la selección peruana sacude el mercado firmando contrato con Melgar: "Hasta 2028"

¡Batacazo! Melgar quiere armar un plantel con calidad para pelear el título en la próxima temporada y acaba de anunciar la firma de una figura de la selección peruana.

Angel Curo
Figura de la selección peruana sacude el mercado firmando contrato con Melgar
Figura de la selección peruana sacude el mercado firmando contrato con Melgar | Composición: Líbero
Melgar no tuvo su mejor temporada luego de haberse quedado fuera de la pelea por el título nacional con varias fechas de antelación. Por ello, la directiva busca remediar su panorama y busca armar un plantel de gran nivel en el mercado de fichajes. En ese contexto, emocionaron a sus hinchas al anunciar la firma de una figura de la selección peruana.

Cienciano vs Melgar por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.

PUEDES VER: Cienciano vs. Melgar por Copa Sudamericana 2026: fecha, día, hora y dónde ver el 'Clásico del Sur'

Figura de la selección peruana firmó contrato con Melgar

En esta oportunidad nos referimos al equipo femenino de Melgar que se prepara para afrontar la próxima temporada de la Liga Femenina 2026, donde buscarán mejorar su discreta participación y pelear el título nacional. Bajo esa premisa, ahora el 'Dominó' acaba de cerrar un acuerdo para la renovación de la delantera Raquel Bilcape.

La talentosa atacante de solo 18 años se ha logrado ganar un lugar en el primer equipo del cuadro arequipeño, demostrando toda su capacidad goleador. Melgar busca darle continuidad a su proyecto deportivo y aseguró la extensión del contrato de la goleadora hasta finales del 2028.

Raquel Bilcape, Melgar

Raquel Bilcape renovó su contrato con Melgar por las próxima tres temporadas.

"¡Raquel se queda en casa! Anunciamos la extensión de contrato de nuestra delantera y goleadora Raquel Bilcape hasta la temporada 2028, quien continuará defendiendo con orgullo nuestra rojinegra, demostrando carácter, compromiso y gol con estos colores", informó el club en sus medios oficiales.

Raquel Bilcape jugó con la selección peruana

La habilidosa atacante ha venido siendo considerada en la lista de convocadas de la selección peruana, donde logró maravillar a todos los hinchas en la victoria por 3-1 ante Chile, donde logró marcar el gol final en una victoria histórica para la 'Bicolor' por la Liga de Naciones Femenina, rompiendo una racha de 19 partidos sin victorias.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

