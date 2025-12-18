Cienciano vs. Melgar por Copa Sudamericana 2026: fecha, día, hora y dónde ver el 'Clásico del Sur'

Conmebol llevó a cabo el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 entre los que se cruzarán los equipos peruanos que accedieron a esta instancia. Una de las llaves que paralizará al país es el de Cienciano vs Melgar, el cual se jugará a partido único en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega.

¿Cuándo juega Cienciano vs Melgar por Copa Sudamericana 2026?

Este duelo a partido único entre Cienciano vs Melgar por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 se llevará a cabo en la semana del 4 de marzo del próximo año. De momento, Conmebol no ha hecho oficial la fecha exacta para este 'Clásico del Sur', pero el calendario indica que los partidos arrancarán desde el día mencionado.

¿A qué hora juega Cienciano vs Melgar por Copa Sudamericana 2026?

De momento, no hay horario confirmado para el duelo entre Cienciano vs Melgar por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026. No obstante, se estima que se juegue en horas de la noche como lo ha mantenido Conmebo, siendo las 19:00 u 20:00 horas locales.

Clásico del Sur en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.

¿Dónde ver el partido de Cienciano vs Melgar por Copa Sudamericana 2026?

La transmisión de los partidos de la Copa Sudamericana 2026 van por ESPN y DirecTV, así como los servicios de streaming como Disney Plus y DGO. A falta de oficialización, resta conocer que canal será el exclusivo que emitirá los 90 minutos del duelo entre Cienciano vs Melgar en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega.

Así quedaron las llaves de la Copa Sudamericana 2026: fase previa