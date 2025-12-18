Fernando Pacheco no brilló en Cristal, pero campeón de la Sudamericana lo quiere contratar

Sporting Cristal anunció la salida oficial de Fernando Pacheco tras 4 temporadas en el club, donde en su último año no logró destacar al no marcar una buena cantidad de goles, y mucho menos goles importantes. Sin embargo, Cienciano, campeón de la Copa Sudamericana, busca ficharlo para la Liga 1 2026.

Fernando Pacheco salió de Sporting Cristal y ahora está a un paso de ser flamante fichaje de campeón de Copa Sudamericana

Según informó el comunicador Gustavo Adriánzen Romo, Pacheco tiene negociaciones muy avanzadas para ser oficializado como flamante jugador de Cienciano del Cusco.

"Fernando Pacheco (26) se encuentra en negociaciones avanzadas de cara a la temporada 2026. El volante jugó 28 partidos, anotó 1 goles y brindó 2 asistencias con Sporting Cristal", se puede leer en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Fernando Pacheco tiene negociaciones avanzadas con Cienciano.

El extremo izquierdo que no logró destacar en su segundo paso por Cristal se va del club en donde hizo su debut profesional para buscar nuevos aires dentro del fútbol peruano.

Es por eso que, Cienciano, que jugará un torneo internacional que ya ganó, ya cuenta con una negociación demasiado avanzada para concluir y dar por oficial el fichaje del futbolista de 26 años.

En el año 2025, Fernando Pacheco participó en la Copa Libertadores, el Torneo Apertura y Clausura de la Liga 1. Durante su participación en el torneo internacional, jugó 3 de los 6 partidos posibles, sin anotar goles. En cuanto al torneo peruano, disputó un total de 20 partidos entre ambos torneos cortos y solo logró anotar 1 gol.