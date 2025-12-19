Sporting Cristal viene atravesando una etapa de reestructuración tras encadenar 5 años sin poder conseguir títulos, por ello han concretado la salida de importantes figuras. Precisamente, uno de los jugadores que no renovó contrato ha despertado gran interés en clubes históricos de la Liga 1 que ya buscan su fichaje.

No renovó contrato con Sporting Cristal y ahora es pretendido por históricos de Liga 1

Pese a que estuvo vinculado por varios años al club, la dirección deportiva de Sporting Cristal decidió no seguir contando con los servicios Jhilmar Lora para la siguiente temporada, anunciando su salida mediante sus medios oficiales.

Luego de ello, el periodista Gustavo Adrianzén sorprendió al informar que ya surgieron los primeros pretendientes para el lateral. Se trata de Cienciano y Melgar que vienen conversando con el jugador para concretar su firma. Asimismo, el hombre de prensa replicó la información de Gustavo Peralta donde señaló que Lora tiene grandes pretensiones económicas, motivo que dificulta su fichaje.

Jhilmar Lora suena para fichar por Melgar y Cienciano.

"Jhilmar Lora interesa en Cienciano. Sin embargo, como comentó Gustavo Peralta en L1Max, hubieron acercamientos de clubes para contar con él, pero debido a las pretensiones económicas del jugador, no se siguió negociando. Por ahora Melgar sostiene conversaciones con el lateral", fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

Jhilmar Lora se despidió de Sporting Cristal luego de 6 años

Jhilmar Lora inició su carrera en la divisiones menores de Sporting Cristal, haciendo su debut profesional en 2019. El defensa estuvo por 6 temporadas donde jugó 149 partidos, consiguiendo 2 goles y 7 asistencias. Por ello, luego de anunciarse su salida del club, el jugador no dudó en dejar un emotivo mensaje de despedida.

"Me despido del club con el corazón lleno de gratitud. Agradezco profundamente al club, a mis compañeros y al staff por apoyarme en cada paso. Siempre llevaré conmigo los recuerdos y la experiencia de haber sido parte de esta linda institución", publicó Lora en su cuenta de Instagram.