Sporting Cristal anuncia firme medida con Felipe Vizeu de cara al 2026: "Problemas..."

Sporting Cristal dio la sorpresa en el mercado de pases al fichar a Felipe Vizeu a mediados del 2025. Con pasado en Flamengo, la afición celeste se ilusionó con su '9' en busca del título nacional, pero los resultados no fueron los esperados. Ahora, con el cierre del 2025, la directiva celeste tomó severa decisión con el atacante brasileño de 28 años.

Sporting Cristal tomó firme medida con Felipe Vizeu

En una reciente conferencia de prensa en La Florida, Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, fue consultado sobre la continuidad de Felipe Vizeu ante los bajos registros que mostró en el Clausura y Playoffs de la Liga 1 2025. Fiel a su estilo, el 'Diamante' confesó que el delantero sufrió una serie de lesiones, lo que no le permitieron rendir de la mejor manera.

Bajo esta premisa, el directivo revela que Sporting Cristal le brindará la confianza absoluta para que afronte una pretemporada correcta y esté en óptimas condiciones para el inicio de la Liga 1 2026, así como la fase previa de la Copa Libertadores en el que arranca desde la segunda instancia.

"Felipe ha tenido algunos problemas de lesión, pero estoy seguro de que con una buena preparación nos puede dar mucho más y mejores resultados", informó Julio César Uribe en conferencia de prensa.

(VIDEO: Cristal TV)

¿Cuándo termina el contrato de Felipe Vizeu con Sporting Cristal?

Sporting Cristal fichó a Felipe Vizeu hasta diciembre del 2026. De esta manera, el cuadro celeste hará valer el vínculo con el delantero brasileño, apostando por su experiencia en grandes clubes internacionales como Flamengo.

¿En qué clubes jugó Felipe Vizeu?

América Mineiro

Flamengo

Udinese

Gremio

Akhmat Grozny

Ceará

Yokohama

FC Sheriff

Atlético Goianiense

Criciúma

Remo

Sporting Cristal

Valor de mercado de Felipe Vizeu

Según el portal "Transfermarkt", Felipe Vizeu tiene un valor de mercado de 350 mil euros a sus 28 años de edad. El delantero brasileño tuvo su mejor rendimiento en la temporada 2018, cuando llegó a valer 1.5 millones de euros cuando defendía a Udinese y Gremio.