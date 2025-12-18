- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sorteo Copa Libertadores 2026
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Liga de Quito vs Universidad Católica
Sporting Cristal anuncia firme medida con Felipe Vizeu de cara al 2026: "Problemas..."
Felipe Vizeu es uno de los jugadores que fue criticado por la hinchada de Sporting Cristal, por lo que el club tomó severa medida con el atacante brasileño.
Sporting Cristal dio la sorpresa en el mercado de pases al fichar a Felipe Vizeu a mediados del 2025. Con pasado en Flamengo, la afición celeste se ilusionó con su '9' en busca del título nacional, pero los resultados no fueron los esperados. Ahora, con el cierre del 2025, la directiva celeste tomó severa decisión con el atacante brasileño de 28 años.
Sporting Cristal tomó firme medida con Felipe Vizeu
En una reciente conferencia de prensa en La Florida, Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, fue consultado sobre la continuidad de Felipe Vizeu ante los bajos registros que mostró en el Clausura y Playoffs de la Liga 1 2025. Fiel a su estilo, el 'Diamante' confesó que el delantero sufrió una serie de lesiones, lo que no le permitieron rendir de la mejor manera.
Bajo esta premisa, el directivo revela que Sporting Cristal le brindará la confianza absoluta para que afronte una pretemporada correcta y esté en óptimas condiciones para el inicio de la Liga 1 2026, así como la fase previa de la Copa Libertadores en el que arranca desde la segunda instancia.
"Felipe ha tenido algunos problemas de lesión, pero estoy seguro de que con una buena preparación nos puede dar mucho más y mejores resultados", informó Julio César Uribe en conferencia de prensa.
(VIDEO: Cristal TV)
¿Cuándo termina el contrato de Felipe Vizeu con Sporting Cristal?
Sporting Cristal fichó a Felipe Vizeu hasta diciembre del 2026. De esta manera, el cuadro celeste hará valer el vínculo con el delantero brasileño, apostando por su experiencia en grandes clubes internacionales como Flamengo.
¿En qué clubes jugó Felipe Vizeu?
- América Mineiro
- Flamengo
- Udinese
- Gremio
- Akhmat Grozny
- Ceará
- Yokohama
- FC Sheriff
- Atlético Goianiense
- Criciúma
- Remo
- Sporting Cristal
Valor de mercado de Felipe Vizeu
Según el portal "Transfermarkt", Felipe Vizeu tiene un valor de mercado de 350 mil euros a sus 28 años de edad. El delantero brasileño tuvo su mejor rendimiento en la temporada 2018, cuando llegó a valer 1.5 millones de euros cuando defendía a Udinese y Gremio.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90