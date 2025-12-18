Jugador de Sporting Cristal impacta con emotivo mensaje tras no renovar contrato: "Me despido"

Sporting Cristal ya empezó con las gestiones de su plantilla para la siguiente temporada de la Liga 1, donde tiene el objetivo de poder levantar el título. En medio de ello, el club sorprendió al anunciar la salida de una destacada figura y ahora este jugador sorprendió con un firme pronunciamiento.

En las últimas horas, el cuadro rimense oficializó la salida de Jhilmar Lora, luego de 6 años en el primer equipo. Una noticia que remeció las redes y es un claro indicativo del proceso de reestructuración que atraviesa el club.

Tras ello, el lateral nacional no tardó en pronunciarse en sus redes sociales y dejó un impactante mensaje. Primero, recalcó que se va en buenos términos y no dudó en agradecer a sus compañeros y cuerpo técnico por todo el apoyo. Del mismo modo, Lora recalcó que cumplió su sueño de poder jugar con el equipo principal de Sporting Cristal, una experiencia que le permitió crecer deportiva y personalmente.

Jhilmar Lora se despidió de Sporting Cristal luego de 6 temporadas.

"Me despido del club con el corazón lleno de gratitud. Agradezco profundamente al club, a mis compañeros y al staff por apoyarme en cada paso. Gracias a esta familia pude hacer realidad sueños de niño, crecer como persona y jugador. Siempre llevaré conmigo los recuerdos y la experiencia de haber sido parte de esta linda institución. ¡Gracias por todo!"

Jhilmar Lora y su paso por Sporting Cristal

Jhilmar Lora inició su carrera deportiva en la divisiones menores de Sporting Cristal, donde hizo su debut profesional en 2019. En total, el defensa estuvo por 6 temporadas donde jugó 149 partidos, consiguiendo 2 goles y 7 asistencias.

Cabe señalar que con los 'celestes' logró llegar a ser considerado en el universo de jugadores para la selección peruana, e incluso llegó a debutar a nivel internacional con la 'Bicolor'.