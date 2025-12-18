0
LO ÚLTIMO
Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026: fecha y hora

Jugador de Sporting Cristal impacta con emotivo mensaje tras no renovar contrato: "Me despido"

Este futbolista utilizó sus redes sociales luego de confirmarse que no continuará en Sporting Cristal para el 2026 y compartió un emotivo mensaje de despedida.

Angel Curo
Jugador de Sporting Cristal impacta con emotivo mensaje tras no renovar contrato:
Jugador de Sporting Cristal impacta con emotivo mensaje tras no renovar contrato: | Carlos Félix / URPI-LR
COMPARTIR

Sporting Cristal ya empezó con las gestiones de su plantilla para la siguiente temporada de la Liga 1, donde tiene el objetivo de poder levantar el título. En medio de ello, el club sorprendió al anunciar la salida de una destacada figura y ahora este jugador sorprendió con un firme pronunciamiento.

Sporting Cristal no extenderá el préstamo de futbolista para la temporada 2026

PUEDES VER: Sporting Cristal toma radical medida con jugador de cara a la temporada 2026: "Estaba a préstamo"

En las últimas horas, el cuadro rimense oficializó la salida de Jhilmar Lora, luego de 6 años en el primer equipo. Una noticia que remeció las redes y es un claro indicativo del proceso de reestructuración que atraviesa el club.

Tras ello, el lateral nacional no tardó en pronunciarse en sus redes sociales y dejó un impactante mensaje. Primero, recalcó que se va en buenos términos y no dudó en agradecer a sus compañeros y cuerpo técnico por todo el apoyo. Del mismo modo, Lora recalcó que cumplió su sueño de poder jugar con el equipo principal de Sporting Cristal, una experiencia que le permitió crecer deportiva y personalmente.

Jhilmar Lora, Sporting Cristal

Jhilmar Lora se despidió de Sporting Cristal luego de 6 temporadas.

"Me despido del club con el corazón lleno de gratitud. Agradezco profundamente al club, a mis compañeros y al staff por apoyarme en cada paso. Gracias a esta familia pude hacer realidad sueños de niño, crecer como persona y jugador. Siempre llevaré conmigo los recuerdos y la experiencia de haber sido parte de esta linda institución. ¡Gracias por todo!"

Jhilmar Lora y su paso por Sporting Cristal

Jhilmar Lora inició su carrera deportiva en la divisiones menores de Sporting Cristal, donde hizo su debut profesional en 2019. En total, el defensa estuvo por 6 temporadas donde jugó 149 partidos, consiguiendo 2 goles y 7 asistencias.

Cabe señalar que con los 'celestes' logró llegar a ser considerado en el universo de jugadores para la selección peruana, e incluso llegó a debutar a nivel internacional con la 'Bicolor'.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. DT de 2 de Mayo lanzó rotundo calificativo a Alianza Lima tras sorteo: "La verdad es un..."

  2. En Paraguay dan firme calificativo a Alianza tras conocer que jugará con 2 de Mayo: "Uno de los más..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano