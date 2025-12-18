Sporting Cristal toma radical medida con jugador de cara a la temporada 2026: "Estaba a préstamo"

Sporting Cristal viene haciendo oficial las salidas de algunos de los integrantes del plantel con miras al 2026. En ese escenario, ahora se conoció que un jugador que llegó como el último refuerzo este 2025, desde Argentina al Rímac no seguirá en el cuadro de Paulo Autuori. La institución cervecera tomó una radical medida sobre su futuro tras contar con poca continuidad. ¿Quién será?

Sporting Cristal toma drástica medida con jugador para la temporada 2026

Axel Cabellos llegó a La Florida como una de las grandes apuestas tras su paso por Racing Club. En la 'Academia' el futbolista de 19 años estuvo brillando en la reserva, por lo que el elenco rimense buscó que sea una revelación esta temporada, algo que no sucedió.

Axel Cabellos no seguirá en Sporting Cristal para el 2026

Con lo antes mencionado, el periodista Denilson Barrenechea informó a través de las redes sociales que el argentino-peruano dejará las filas del plantel bajopontino. El Club no extenderá su préstamo, y su salida será más que inminente a final de temporada. Se espera la oficialización.

"Axel Cabellos (19) no seguirá en Sporting Cristal. El lateral izquierdo estaba a préstamo en el cuadro rimense procedente de Racing Club. Cristal no buscará ampliar el préstamo. No había opción de compra en esta operación", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

¿Cómo le fue a Axel Cabellos en Sporting Cristal?

Axel Cabellos no logró consolidarse en tienda cervecera esta temporada. Según sus números, el joven futbolista apenas pudo afrontar de manera oficial 5 partidos en la Liga 1, incluido un duelo por la Copa Libertadores 2025 ante Palmeiras. En resumen, vistió la camiseta rimense un aproximado de 296 minutos.

Valor en el mercado de Axel Cabellos

El también hermano de Catriel Cabellos, permanece tasado actualmente en 50 mil euros en el mercado de pases tras su presente deportivo. Esta cifra es la más alta en su carrera profesional, de acuerdo al portal internacional Transfermarkt.