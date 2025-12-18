Pieza clave de Sporting Cristal confirma su salida luego de 3 años en el club: "No es fácil..."

Sporting Cristal es uno de los clubes que viene anunciando salidas de jugadores de cara a la temporada 2026. Siguiendo esa línea, ahora un integrante de la casa celeste sorprendió en redes sociales al confirmar su desvinculación del cuadro 'rimense', antes de que la misma institución del Rímac lo haga oficial ante los aficionados.

Pieza clave de Sporting Cristal se despidió

Se trata de Darío Cupido, el fisioterapeuta argentino de Sporting Cristal que estuvo en la institución deportiva durante tres temporadas. Su labor ha sido clave en cuanto a la recuperación de futbolistas, quienes han sufrido duras lesiones de larga duración. Justamente, los más recordados son Luis Iberico, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, entre otros.

Darío Cupido junto a Gustavo Cazonatti.

Mediante su cuenta de Instagram, Darío Cupido agradeció públicamente a Sporting Cristal por todos los años que le dieron estadía para afrontar su labor de manera profesional. Ahora, se desconoce qué le deparará en el futuro, pero es claro que quedará en el recuerdo de varios futbolistas que estuvieron compartiendo con él en el día a día.

"Muchas gracias Sporting Cristal por todo este tiempo. Fueron 3 años de mucho trabajo y aprendizaje, en los que me llevo grandes amigos y momentos vividos. No es fácil llegar a un país distinto, lejos de casa, pero todo fue mucho más simple gracias a la gente que me acompañó en el día a día. Agradecido al plantel, a mis compañeros del staff y a los distintos cuerpos técnicos que me hicieron sentir como en casa", se lee en la publicación.

Mensaje Darío Cupido tras su salida de Sporting Cristal.

Sporting Cristal confirmó 3 salidas

A través de redes sociales, Sporting Cristal ha confirmado, por ahora, la salida de los futbolistas profesionales como Alejandro Duarte, Nicolás Pasquini y Fernando Pacheco. Queda claro que se irá ampliando el número de jugadores, sabiendo que habrá una reestructuración en el plantel para cumplir el objetivo de ser campeón nacional en la temporada 2026.