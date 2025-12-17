Periodista de ESPN reveló el jugador que puede llegar a Sporting Cristal: "Conversaciones"

Sporting Cristal cerró el 2025 como Perú 3 luego de perder en el playoff de la Liga 1 ante Cusco FC. De esta manera, se enfoca en la temporada 2026 donde buscará revertir la situación al no conseguir el título nacional una vez más, por ello, ya planifica el armado de su plantel con importantes jugadores.

El club rimense es consciente que para lograr los objetivos necesita de importantes elementos en el campo. De esta manera, las renovaciones, fichajes y salidas comenzaron, y el nombre de un importante jugador entró en la órbita del cuadro celeste, según reveló un periodista de ESPN.

Sporting Cristal planifica la temporada 2026

“Sporting Cristal está interesado en Mateo Puerta. Hace algunas semanas han estado en conversaciones con su entorno con la aprobación de la secretaría técnica del club”, indicó el periodista Julián Capera en su cuenta de X, en medio del mercado de fichajes que se vienen dando en al balompié nacional.