Sporting Cristal lo dejó ir y ahora fue anunciado como flamante fichaje de histórico de Liga 1

Sporting Cristal se ha convertido en uno de los clubes más activos en el mercado de fichajes de la Liga 1, tras la decisión de su directiva de dar salida a varios jugadores y asegurar nuevos refuerzos para la temporada 2026. En medio de estos movimientos, un exjugador rimense acaba de ser anunciado como gran incorporación de un tradicional equipo nacional.

Sporting Cristal lo dejó ir y ahora fue anunciado por histórico de Liga 1

Uno de los jugadores más prometedores que tuvo Sporting Cristal fue el extremo Jeremy Canela, surgido de las divisiones menores del club de La Florida, y llamado a convertirse en una de sus grandes figuras para el primer equipo. Sin embargo, su rendimiento no alcanzó las expectativas.

Durante el 2025, Canela jugó en Alianza Universidad en el Torneo Clausura, donde destacó con un gran desempeño que llamó la atención de varios clubes. Ahora, el extremo sorprende en el mercado de pases al ser anunciado como nuevo fichaje de Sport Huancayo, club histórico que apunta a pelear por clasificar a un torneo internacional esta temporada.

Jeremy Canela, ex Sporting Cristal, es nuevo jugador de Sport Huancayo.

"¡Jeremy Canela es nuevo jugador del Rojo Matador! El extremo se incorpora para aportar ritmo, profundidad y peligro constante por la banda derecha. ¡A rugir juntos, Jeremy!", fue el mensaje que compartió el club en sus redes sociales.

Con esta incorporación, Jeremy Canela seguirá compitiendo en el máximo nivel del fútbol peruano, buscando recuperar su mejor versión a sus 27 años, en uno de los equipos que se perfila como rival directo de Sporting Cristal en la Liga 1 2026.

Trayectoria de Jeremy Canela

El habilidoso atacante inició su carrera en las divisiones menores de Sporting Cristal, y debido a su talento fue cedido a distintos clubes para sumar minutos de juego. Sin embargo, con los celestes no logró consolidarse y se marchó en 2018, tras disputar solo un partido con el primer equipo.

Posteriormente, destacó en Alianza Atlético de Sullana, donde jugó cinco temporadas, y también tuvo un buen paso por Alianza Universidad. Ahora, el delantero buscará hacer historia con el ‘Rojo Matador’ en la Liga 1 2026.