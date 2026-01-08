Jhilmar Lora, ex Sporting Cristal, fue presentado en Gremio Novorizontino de Enderson Moreira - VIDEO

Jhilmar Lora llegó a Brasil para ser presentado como nuevo jugador de Gremio Novorizontino de la Serie B de Brasil. El exlateral de Sporting Cristal no renovó contrato con los celestes y llega libre al plantel que ahora dirige el DT Enderson Moreira, quien estuvo a cargo de los 'rimenses' en la temporada 2024.

Jhilmar Lora jugará en Brasil este 2026

El canterano de Sporting Cristal perdió continuidad en la recta final de la temporada 2025 bajo la dirección de Paulo Autuori. Pese a los esfuerzos por encajar en el once de los celestes, finalmente se optó por no renovarle contrato y quedó libre para el gusto de Enderson Moreira. Y es que el estratega brasileño quedó encantando de su juego cuando dirigió a los 'bajopontinos', por lo que pidió al club brasileño a hacer esfuerzos por el jugador peruano.

A través de las redes sociales, Gremio Novorizontino hizo oficial la integración del futbolista que fue considerado en su momento en la selección peruana. Destacando su actuación con Sporting Cristal, el cuadro de la Serie B confía en sus capacidades para lograr el objetivo principal: ascender a Primera División.

"¡Bienvenido, Lora! Hincha del Salve Tiger of the Valley, lateral derecho Jhilmar Lora, de 25 años, ya está en Novo Horizonte entrenando y fortaleciendo a Aurinegro en los retos de la temporada 2026. Formado en la base del Sporting Cristal, jugó las últimas cinco ediciones de la Libertadores da América, acumula 154 partidos para el club de Lima con 2 goles y 11 asistencias, y defendió a la Selección Peruana en la Copa América del 2021. ¡Arriba el Guerrero!", informó el cuadro brasileño.

(VIDEO: Gremio Novorizontino)

Valor de mercado de Jhilmar Lora

Según el portal "Transfermarkt", Jhilmar Lora tiene un valor de mercado de 650 mil euros a sus 25 años de edad. Su mejor versión se dio en la temporada 2023, en el que llegó a registrar una cifra de 1 millón de euros. Ahora, con su llegada a Brasil espera tener la continuidad perdida en el 2025, sabiendo que aún está en edad para potenciar su fútbol.