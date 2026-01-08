0
EN VIVO
Real Madrid vs Atlético por la Supercopa de España

Jhilmar Lora, ex Sporting Cristal, fue presentado en Gremio Novorizontino de Enderson Moreira - VIDEO

Luego de su salida de Sporting Cristal, Jhilmar Lora fue presentado oficialmente en el club brasileño Gremio Novorizontino de la Serie B.

Diego Medina
Jhilmar Lora será nuevo jugador de Gremio Novorizontino de Enderson Moreira.
Jhilmar Lora será nuevo jugador de Gremio Novorizontino de Enderson Moreira. | Foto: Gremio Novorizontino
COMPARTIR

Jhilmar Lora llegó a Brasil para ser presentado como nuevo jugador de Gremio Novorizontino de la Serie B de Brasil. El exlateral de Sporting Cristal no renovó contrato con los celestes y llega libre al plantel que ahora dirige el DT Enderson Moreira, quien estuvo a cargo de los 'rimenses' en la temporada 2024.

Fecha confirmada de la Tarde Celeste 2026

PUEDES VER: Fecha confirmada de la presentación de Sporting Cristal en la Tarde Celeste 2026

Jhilmar Lora jugará en Brasil este 2026

El canterano de Sporting Cristal perdió continuidad en la recta final de la temporada 2025 bajo la dirección de Paulo Autuori. Pese a los esfuerzos por encajar en el once de los celestes, finalmente se optó por no renovarle contrato y quedó libre para el gusto de Enderson Moreira. Y es que el estratega brasileño quedó encantando de su juego cuando dirigió a los 'bajopontinos', por lo que pidió al club brasileño a hacer esfuerzos por el jugador peruano.

A través de las redes sociales, Gremio Novorizontino hizo oficial la integración del futbolista que fue considerado en su momento en la selección peruana. Destacando su actuación con Sporting Cristal, el cuadro de la Serie B confía en sus capacidades para lograr el objetivo principal: ascender a Primera División.

"¡Bienvenido, Lora! Hincha del Salve Tiger of the Valley, lateral derecho Jhilmar Lora, de 25 años, ya está en Novo Horizonte entrenando y fortaleciendo a Aurinegro en los retos de la temporada 2026. Formado en la base del Sporting Cristal, jugó las últimas cinco ediciones de la Libertadores da América, acumula 154 partidos para el club de Lima con 2 goles y 11 asistencias, y defendió a la Selección Peruana en la Copa América del 2021. ¡Arriba el Guerrero!", informó el cuadro brasileño.

(VIDEO: Gremio Novorizontino)

Valor de mercado de Jhilmar Lora

Según el portal "Transfermarkt", Jhilmar Lora tiene un valor de mercado de 650 mil euros a sus 25 años de edad. Su mejor versión se dio en la temporada 2023, en el que llegó a registrar una cifra de 1 millón de euros. Ahora, con su llegada a Brasil espera tener la continuidad perdida en el 2025, sabiendo que aún está en edad para potenciar su fútbol.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Edison Flores confirmó la vuelta de destacado atacante a Universitario para el 2026: "Muy feliz"

  2. César Inga y su fuerte reacción tras conocer que Universitario rechazó oferta de la MLS

  3. Ex Cruzeiro de Brasil expresó su emoción por firmar con Universitario: "Muy feliz"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano