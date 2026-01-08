Se filtró que Sporting Cristal enfrentará a inédito club previo a la ‘Tarde Celeste 2026’

Sporting Cristal ya comenzó con su pretemporada enfocado en poder desarrollar y conformar un plantel competitivo en todas sus líneas para poder conseguir el título de la Liga 1 2026. Con esa finalidad, la escuadra rimense acaba de cerrar un partido amistoso ante un inédito rival previo al desarrollo de su 'Tarde Celeste'.

Sporting Cristal enfrentará a inédito club previo a la ‘Tarde Celeste 2026’

La dirección deportiva de Sporting Cristal planifica una pretemporada exigente con el objetivo de llegar al máximo nivel y competir tanto a nivel nacional como en la Copa Libertadores, donde esperan superar la Fase 2 y dejar una buena impresión. En ese marco, se confirmó un partido amistoso ante CD Moquegua, equipo que debutará en la próxima temporada de la Liga 1.

El compromiso fue oficializado por el área de prensa del club moqueguano y será el primer rival de los 'cerveceros' en sus preparativos, sirviendo como un ensayo inicial que permitirá al cuerpo técnico tomar decisiones claves.

Sporting Cristal ya inició su pretemporada en La Florida.

Este compromiso amistoso se disputará este domingo 11 de enero desde las 11:00 a.m. (hora peruana) y se desarrollará en las inmediaciones de La Florida. Además, representará la primera oportunidad para que Paulo Autuori alinee su primer once, evalúe a los fichajes para el 2026 y comience a definir su estrategia.

De igual forma, Sporting Cristal enfrentará a un equipo que destacó en la Liga 2 el año pasado, lo que le permitirá adquirir ritmo competitivo. Esto será especialmente útil de cara a la Tarde Celeste, que se desarrollará el próximo 25 de enero con rival aún por confirmar y donde presentará oficialmente a su plantel ante los hinchas.

Fichajes de Sporting Cristal para el 2026

Sporting Cristal apuntó a reforzar puntos clave de su plantel para la temporada 2026 de la Liga 1. Si bien no realizó una gran cantidad de incorporaciones, el conjunto rimense concretó tres fichajes de jerarquía: Gabriel Santana, Juan Cruz González y Cristiano Da Silva. Además, aseguró la continuidad de futbolistas importantes como Rafael Lutiger, Martín Távara, entre otros.