Alianza Lima recibió dura noticia sobre futbolista titular para partido ante Melgar: "No entrenó"

Alianza Lima continúa en su camino rumbo al título de la Liga 1 2026, los blanquiazules son los líderes actuales del campeonato, aunque el planteamiento de Pablo Guede sigue generando dudas en la hinchada. En medio de los preparativos para el próximo partido ante Melgar, se conoció que una de los jugadores más importantes del equipo ha tenido complicaciones en los entrenamientos.

Alianza Lima recibió dura noticia sobre futbolista titular

La delegación de Alianza Lima sabe que no puede desaprovechar ni un solo día de entrenamiento con el fin de calmar las críticas y reafirmar que son candidatos al título. Sin embargo, se conoció que Renzo Garcés tuvo complicaciones en los últimos trabajos, preocupando a todos los hinchas.

La noticia fue difundida por el periodista Gerson Cuba en su cuenta de 'X', quien indicó que el central no entrenó junto a sus compañeros. Sin embargo, recalcó que esto se trató de una medida de prevención por parte del comando técnico luego de que sufriera una herida en la victoria ante UTC.

Renzo Garcés terminó lastimado en el partido ante UTC y ha trabajado diferenciado con Alianza Lima.

"Alianza Lima culminó sus entrenamientos en EGB con trabajos intensos de fútbol en espacios reducidos. El plantel se encuentra en buenas condiciones; Renzo Garcés no entrenó a la par por precaución, tras la herida sufrida ante UTC", fue la información que compartió el citado comunicador.

De esta forma, si bien aún el central aún presenta molestias, no se trata de nada de gravedad por lo que podrá ser considerado para la nómina en el duelo ante Melgar en Matute. Garcés se ha convertido en la gran figura del equipo por su pundonor, dejando todo en cada disputa de balón.

Renzo Garcés y su gran momento en Alianza Lima

Renzo Garcés se ha consolidado como la pieza de jerarquía en la zaga defensiva de Alianza Lima y uno de los líderes dentro del plantel. El defensa de 29 años ha jugado todos los partidos en esta temporada y actualmente se consolida como el máximo goleador del equipo en la Liga 1 con 3 goles.

Valor de mercado de Renzo Garcés

De acuerdo al portal internacional Transfermarkt, Renzo Garcés ostenta un notable valor en el mercado de pases. El defensa ha aumentado su cotización tras su grandes actuaciones, alcanzando el millón de euros, la cifra más alta de su carrera.