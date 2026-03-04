Revelan posible fecha para debut de Carlos Zambrano y Miguel Trauco con Sport Boys: "Están..."

Carlos Zambrano y Miguel Trauco encontraron un nuevo destino luego de su salida de Alianza Lima tras la denuncia por presunto abuso en su conta. Recientemente, ambos jugadores llegaron a un acuerdo para convertirse en nuevos jugadores de Sport Boys y solo resta la oficialización. Ante ello, se conoció la tentativa fecha para que pueda debutar con el cuadro chalaco en la Liga 1.

¿Cuándo debutarán Carlos Zambrano y Miguel Trauco con Sport Boys?

En diálogo con el programa 'Fútbol Como Cancha', el administrador de Sport Boys, Martín Noriega, se refirió a los recientes fichajes que han sacudido el mercado de la Liga 1 y fue consultado sobre una posible fecha para su debut con la camiseta de 'La Misilera' en el Torneo Apertura.

El directivo explicó que tanto Zambrano como Miguel Trauco ya tienen un acuerdo con la institución y únicamente falta la firma de sus contratos. En ese sentido, indicó que si todo se concreta en las próximas horas, pueden estar disponibles este lunes cuando visiten a Cienciano en Cusco. No obstante, aclaró que la decisión final dependerá del entrenador.

Video: Fútbol Como Cancha.

"Si firman, ya están para jugar, eso me indicaron. Si firman mañana y el técnico lo decide, ellos están para jugar esta fecha contra Cienciano el lunes. La versión de ellos es que están listos", señaló.

Del mismo modo, Martín Noriega recalcó que ambos jugadores han manifestado que están en buen estado de forma, por lo que están listos para ser considerados desde el inicio ante el 'Papá'. Este duelo está programado a disputar este lunes 9 de marzo desde las 5:30 p.m. (hora peruana).

¿Hasta cuándo firmarán contrato Carlos Zambrano y Miguel Trauco con Sport Boys?

De acuerdo a lo informado por el periodista Gustavo Peralta, la directiva de Sport Boys le ha ofrecido a Carlos Zambrano y Miguel Trauco un contrato válido hasta final de la presente temporada. Sin embargo, si logran cumplir ciertos objetivos, tendrán la opción de ampliarlo por un año más pensando en el centenario del club.

Del mismo modo, el comunicador reveló que el club ha impuesto algunas clausulas para salvaguardar el bienestar de la institución ante algún tipo de eventualidad con ambos jugadores, considerando sus indisciplinas pasadas y el proceso judicial que afrontar tras la denuncia por presunto abuso a una mujer argentina.