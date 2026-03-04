Yoshimar Yotún anotó de penal el 1-0 de Sporting Cristal ante Carabobo por Libertadores

El capitán Yoshimar Yotún vuelve a ser el héroe de Sporting Cristal al asumir la gran responsabilidad de anotar de penal el 1-0 para los rimenses frente a Carabobo FC en el duelo de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 desde el Polideportivo Misael Delgado, Valencia.

Yoshimar Yotún anotó el 1-0 de Sporting Cristal a Carabobo FC por Copa Libertadores

A los 12 minutos del primer tiempo, un futbolista de Carabobo cometió el grave error de tocar el balón con la mano en su área cuando Cristal iba al ataque para anotar el primer gol.

Mérito a su esfuerzo, a los 13' el árbitro decidió cobrar penal a favor del cuadro del Rímac, el cual fue bien ejecutado por su capitán Yoshimar Yotún, quien no desaprovechó la oportunidad y marcó el 1-0.

Video: ESPN

Con el tanto, Yotún celebró la ventaja de forma eufórica junto a sus compañeros; asimismo, logró marcar su segundo gol con la camiseta de Sporting Cristal en la presente edición de la Copa Libertadores 2026.

El primer gol anotado por el volante fue hacia el 2 de Mayo, cuando el equipo necesitaba de un goleador para empatar el 2-2 jugado en Paraguay y ahora nuevamente volvió a aparecer para anotar el 1-0 ante Carabobo FC desde tierras venezolanas.

Sporting Cristal vs Carabobo FC por Fase 3 de Copa Libertadores

Sporting Cristal derrota 1-0 a Carabobo FC en el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, celebrado en el Polideportivo Misael Delgado, ubicado en la ciudad de Valencia, Venezuela.

El ganador de este encuentro llegará con ventaja para disputar el partido de vuelta en el Estadio Alejandro Villanueva el 11 de marzo de 2026 a las 5:00 p. m.

Asimismo, el vencedor del resultado global entre Cristal y Carabobo logrará su clasificación a la Fase de Grupos de la Libertadores 2026, donde será ubicado en el bombo 4 con miras al sorteo para conocer a sus próximos contrincantes.