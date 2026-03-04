Sport Boys confesó por qué contrató a Zambrano y Trauco: "Dignifica a la institución"

Recientemente se confirmó que Sport Boys llegó a un acuerdo con Carlos Zambrano y Miguel Trauco para que se conviertan en sus nuevos futbolistas para el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. En ese sentido, y en medio de las críticas por esta decisión, el administrador del club rosado, Martín Noriega, confesó el verdadero motivo por el cual los del Callao optaron por hacerse con los servicios de ambos deportistas envueltos en la polémica.

Como sabemos, hace unas semanas Alianza Lima separó al 'Kaíser' y al 'Genio' por haber formado parte de una indisciplina junto a Sergio Peña. Los tres jugadores fueron denunciados por una joven argentina de 22 años y durante el proceso se confirmó que habían ingerido bebidas alcohólicas y metido féminas a la concentración del equipo en Uruguay, acto que está totalmente prohibido por la institución blanquiazul.

Por ello, los hinchas de Sport Boys no están de acuerdo con estas incorporaciones y Martín Noriega salió a dar la cara para explicar lo que viene sucediendo. "Sabemos que ha habido una indisciplina y creo que darle una segunda oportunidad a un hombre dignifica a la institución. Proteger a la institución es nuestra prioridad", precisó el administrador del conjunto rosado para RPP.

Asimismo, aseguró que aún existe la posibilidad de que sean convocados a la Blanquirroja por Mano Menezes de cara a los próximos retos del club. "Tengo información de que su tema va a solucionarse, creo en ellos y en que deben tener una oportunidad que aportaría a la selección nacional", agregó. De esta forma, está prácticamente concretada la llegada de Carlos Zambrano y Miguel Trauco al Callao.

¿Cuándo debutarán Zambrano y Trauco en Sport Boys?

Martín Noriega indicó que probablemente firmen contrato mañana por el cuadro rosado, y si ello se concreta será decisión de Jaime de la Pava cuándo utilizar a los dos ex Alianza Lima. Según el administrador, ambos jugadores se encuentran aptos para saltar al campo ante Cienciano del Cusco en la siguiente fecha del Torneo Apertura 2026.