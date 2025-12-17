Sorteo Fase Previa Copa Libertadores 2026 EN VIVO: fecha, a qué hora es, dónde ver y bombos confirmados

Momento de vivir el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026 desde la sede Conmebol en Paraguay este jueves 18 de diciembre. Todo inicia a partir de las 10:00 hora peruana (12:00 horas locales y 15:00 horas GMT) con la transmisión de ESPN y las plataformas de Youtube de la Libertadores y Sudamericana.

Representación peruana con Alianza Lima y Sporting Cristal, quienes afrontaron los Playoffs de la Liga 1 para definir su futuro en esta edición 2026 de la Copa Libertadores. Los blanquiazules arrancarán su participación desde la Fase 1, mientras que los celestes aguardan en la Fase 2 para pugnar por uno de los cupos a la fase de grupos.

El primer equipo en conocer su rival será Alianza Lima, quien se ubica en el Bombo 1 de la Fase 1 tras su puesto en el ranking Conmebol. Con ello, los 'íntimos' no enfrentarán a Deportivo Táchira y Universidad Católica de Ecuador. Sin embargo, pueden medirse ante 2 de Mayo, Juventud o el representante de Bolivia.

Por su parte, Sporting Cristal se ubica en la Fase 2 y evitará a grandes equipos como Botafogo, Argentinos Juniors, Bahía, DIM, entre otros; pero deberá estar a la espera de quién puede ser su contrincante como Liverpool, Carabobo, O'Higgins, entre otros. Asimismo, puede darse el caso de que los celestes se midan ante el ganador de la llave en la que se ubique Alianza Lima.

Sorteo Copa Libertadores 2026.

Ranking Conmebol para el sorteo de Copa Libertadores 2026

Así quedó el top 50 de los equipos de la Conmebol en el prestigioso ranking que define los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026.

¿Cuándo es el sorteo de la fase previa de Copa Libertadores 2026?

El evento de la Conmebol por el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo este jueves 18 de diciembre en la sede del ente sudamericano. Se conocerán los rivales de los equipos que se encuentren en la Fase 1 y 2, para así definir aquellos que pugnarán por los cuatro cupos a la fase de grupos del magno torneo de nuestro continente.

¿A qué hora es el sorteo de la fase previa de Copa Libertadores 2026?

Este sorteo de la fase preliminar de la Conmebol Libertadores 2026 inicia a partir de las 10:00 hora peruana (12:00 hora local en Paraguay). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 09:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 10:00 horas

Venezuela, Bolivia: 11:00 gracias

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 12:00 horas

¿En qué canal ver el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026 se verá por la señal en vivo de ESPN y DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, puedes sintonizarlo ONLINE GRATIS por Disney Plus, DGO y mediante la plataforma oficial de Youtube de la Conmebol.

Bombos del sorteo de la Copa Libertadores 2026: fase preliminar

FASE 1

Bombo 1: Alianza Lima (Perú), Deportivo Táchira (Venezuela), Universidad Católica de Ecuador (Ecuador)

Bombo 2: Representante de Bolivia, 2 de mayo (Paraguay), Juventud (Uruguay)

FASE 2

Bombo 1: Botafogo (Brasil), Sporting Cristal (Perú), Guaraní (Paraguay), Independiente Medellín (Colombia), Argentinos Juniors (Argentina), Deportes Tolima (Colombia), Bahía (Brasil), Huachipato (Chile)

Bombo 2: Liverpool (Uruguay), Carabobo (Venezuela), O'Higgins (Chile), Representante de Bolivia, Representante de Ecuador, E1, E2, E3

Bombos para el sorteo de la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026.

Pautas del sorteo de fase preliminar de Copa Libertadores 2026

En la Fase 1, seis equipos afrontarán este certamen en partidos de ida y vuelta. Cada uno está distribuido en base al actual ranking de la Conmebol. En el caso de Perú, Alianza Lima se ubica en el Bombo 1 y tendrá como rival al representante de Bolivia, 2 de Mayo o Juventud.

En el caso de la Fase 2, todo se mantiene en base al Ranking de la Conmebol, viendo a un club peruano como Sporting Cristal en el Bolillero 1. Los tres equipos que superen la Fase 1 accederán al Bolillero 2 de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

En base al sorteo y el orden de las llaves, así se formará la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026:

C1 vs. C8

C2 vs. C7

C3 vs. C6

C4 vs. C5

Los cuatro equipos ganadores de la Fase 3 accederán a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Asimismo, aquellos equipos que pierdan estarán en la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana 2026.

Conmebol también realizará el sorteo de la Copa Sudamericana 2026

En el caso de la Copa Sudamericana, habrá una etapa previa en el que se crucen dos equipos de un mismo país en partidos de ida y vuelta. El ganador de cada llave tendrá acceso directo a la fase de grupos del magno certamen Conmebol.