Hizo historia en Europa y llegó a Perú para lucir la camiseta de Sporting Cristal

El equipo celeste va con todo para pelear por el título de la Liga 1 en este 2026. Es por eso que buscan reforzarse de la mejor manera. Paulo Autuori, DT brasileño, puso el nombre de un jugador brasileño en carpeta y la directiva de Sporting Cristal le cumplió el deseo. No es cualquier futbolista, se trata de un jugador que hizo historia en Europa, precisamente en la Champions League.

Se trata de Cristiano Da Silva, lateral izquierdo que tuvo un paso por el Sheriff Tiraspol de Moldavia y llegó a vencer al Real Madrid en el mismo Bernabéu por la Champions League. Y no podemos olvidar de que en ese partido hubo presencia peruana, ya que uno de los defensas era Gustavo Dulanto, jugador que pertenece a Universitario. Ahora se reencontraron en Perú.

Cristiano Da Silva se juntó con Gustavo Dulanto

El lateral izquierdo ya se encuentra en Perú listo para ganarse un puesto de titular en Sporting Cristal. El brasileño llega en reemplazo del argentino Nicolás Pasquini, quién dejó al club celeste tras terminar su contrato. Con 32 años ya es un jugador con experiencia y jerarquía que puede marcar la diferencia en el fútbol peruano.

Trayectoria de Cristiano Da Silva

Cuenta con una trayectoria marcada por su éxito en el Sheriff Tiraspol, donde ganó cinco títulos y dio una asistencia en el histórico triunfo ante Real Madrid en el Bernabéu. Ha jugado en clubes importantes de su país como Fluminense, Chapecoense y Goiás, firmó con Sporting Cristal procedente del Operário Ferroviário de la Serie B de Brasil.

Sporting Cristal en la Copa Libertadores

El debut oficial internacional de Sporting Cristal será el martes 17 de febrero. Jugarán como visitantes contra el ganador de la llave entre Alianza Lima y 2 de Mayo de Paraguay. El partido de vuelta lo cerrarán siendo locales, seguramente en el Estadio Nacional. Podría darse un cruce de equipos peruanos.