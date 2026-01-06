0

Luis Advíncula no volverá a Sporting Cristal y está a detalles de jugar en Alianza Lima

Desde La Florida descartaron el regreso de Luis Advíncula precisando que Juan Cruz González será el titular en el equipo de Paulo Autuori.

Luis Advíncula no jugará en Sporting Cristal esta temporada
Luis Advíncula no jugará en Sporting Cristal esta temporada | FOTO: LIBERO
La ilusión de la hinchada de Sporting Cristal de volver a contar con Luis Advíncula quedará solo en eso, pues el director general de fútbol, Julio César Uribe, confesó que el plantel está prácticamente cerrado, por lo que el retorno del lateral derecho no será posible. Además, respaldó a Juan Cruz González como el titular indiscutible en el esquema de Paulo Autuori.

Este martes 6 de enero, en La Florida, se presentaron a los tres refuerzos celestes: Gabriel Santana, Cristiano Da Silva y Juan Cruz González. En conferencia de prensa, se le consultó a Julio César Uribe sobre el futuro de Advíncula y su respuesta fue categórica.

"Aprecio mucho a Luis Advíncula y él lo sabe, pero hoy tenemos aquí a Juan (Cruz González) y él será el encargado de la banda derecha", señaló Uribe sobre la posibilidad de fichar al lateral peruano.

Estas declaraciones no cayeron bien en la hinchada, ya que ‘Bolt’ es considerado un jugador de la casa y actualmente se encuentra muy cerca de Alianza Lima. Solo faltan detalles para que se vista de blanquiazul esta temporada a miras de la Liga 1 y la Copa Libertadores, donde buscan meterse a la fase de grupos.

De acuerdo con las últimas informaciones, Luis Advíncula está en Argentina realizando la pretemporada con Boca Juniors; sin embargo, ha mantenido conversaciones con directivos de Alianza Lima. El lunes 5 de enero, el ‘Tigrillo’ Navarro precisó que existe un acuerdo entre ambas partes y solo se espera que se defina su situación con Boca Juniors, club que estaría dispuesto a negociar.

