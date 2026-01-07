- Hoy:
Arsenal vs. Liverpool EN VIVO vía ESPN: alineaciones, hora y dónde ver Premier League
Mira la transmisión del partido entre Arsenal vs. Liverpool EN VIVO por la fecha número 21 de la Premier League, este jueves 8 de enero en el Emirates Stadium.
Desde el Emirate Stadium de Londres, no te pierdas el partido entre Arsenal vs. Liverpool por la fecha número 21 de la Premier League 2025-2026, este jueves 8 de enero a las 15.00 horas de Lima, Perú, y con transmisión exclusiva de ESPN para toda Sudamérica. Por ello, te contamos todos los detalles de este vibrante encuentro que podría definir el rumbo del torneo inglés.
Los 'Gunners' son líderes absolutos de la competición con 48 unidades y le llevan 5 puntos de diferencia al segundo de la tabla de posiciones que es el Manchester City. Por ello, deberá hacer respetar su casa para alejarse de su perseguidor y así intentar estar cada vez más cerca de alzar el trofeo de la Primera División. No obstante, los 'Reds' buscarán evitar eso a toda costa y achicar distancia.
Arsenal es candidato principal a salir campeón de la Premier League.
Liverpool tiene 34 puntos y lleva 9 partidos invicto en la Premier League, por lo que este compromiso será totalmente crucial para sus aspiraciones. Asimismo, lleva dos encuentros sin conocer la victoria debido a que igualó con 2-2 con Fulham y 0-0 con Leeds United, en condición de visitante y local respectivamente.
Arsenal vs. Liverpool: posibles alineaciones
Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Viktor Gyokeres, y Leandro Trossard.
Liverpool: Alisson Becker; Connor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Curtis Jones; Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz; y Hugo Ekitike.
Arsenal vs. Liverpool: árbitros del partido
Ellos son los encargados del arbitraje:
- Árbitro: Anthony Taylor
- Árbitro asistente 1: Gary Beswick
- Árbitro asistente 2: Adam Nunn
- Cuarto árbitro: Simon Hooper
- VAR: John Brooks
- Asistente VAR: Daniel Robathan
Arsenal vs. Liverpool: horario del partido
Te brindamos la hora dependiendo tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 14.00 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 15.00 horas
- Bolivia y Venezuela: 16.00 horas
- Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina: 17.00 horas
¿Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Liverpool?
La transmisión del partido entre Arsenal vs. Liverpool por la Premier League será mediante la señal de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, en caso quieras ver el duelo totalmente online podrás hacerlo vía Disney Plus, siempre que cuentes con una suscripción a la conocida plataforma de streaming. Por último, en el diario Líbero te brindaremos un resumen del partidazo.
Arsenal vs. Liverpool: últimos enfrentamientos
Estos son los últimos duelos directos entre ambos clubes:
- Liverpool 1-0 Arsenal – (31/08/2025) | Premier League
- Liverpool 2-2 Arsenal – (11/05/2025) | Premier League
- Arsenal 2-2 Liverpool - (27/10/2024) | Premier League
- Liverpool 2-1 Arsenal – (31/07/2024) | Amistoso
- Arsenal 3-1 Liverpool - (04/02/2024) | Premier League
¿En qué estadio juega Arsenal vs. Liverpool?
El partido entre Arsenal vs. Liverpool se llevará a cabo en el Emirates Stadium, ubicado en el barrio de Holloway en la ciudad de Londres, Inglaterra. Este recinto deportivo cuenta con una capacidad para albergar a un total de 60.704 espectadores en sus tribunas, y es el cuarto escenario de fútbol más grande de toda la nación inglesa.
