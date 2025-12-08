Inter vs Liverpool EN VIVO: hora, canal y dónde ver partidos de Champions League

Este martes 9 de diciembre se disputará la sexta fecha de la Champions League. En esta ocasión, Liverpool visita al Inter de Milán a partir de las 3:00 p. m. hora peruana. La transmisión en directo desde el estadio Giuseppe Meazza estará a cargo de ESPN y Disney Plus.

Ambos clubes atraviesan presentes distintos, ya sea en la Champions League o el torneo local. Por un lado, están los italianos que buscan firmar el pase a octavos de final a falta de dos jornadas para el final de la fase de grupos. Mientras que al frente vienen los ingleses sumergidos en una enorme crisis de resultados.

La última polémica en Anfield es Salah vs Slot. El último sábado el jugador egipcio explotó y este lunes volvió a culpar a su DT por dejarlo fuera de la convocatoria en medio de un presente tormentoso. Además, se suma que el club inglés gastó más de 400 millones de dólares en los fichajes de solo Wirtz, Isak y Ekitiké; sin embargo, hasta ahora no han dado la talle y Salah dejó de ser el intocable.

"Estoy muy, muy decepcionado. He hecho muchísimo por este club a lo largo de los años, especialmente la temporada pasada", dijo Salah. El sábado ya había declarado luego del agónico empate que cedieron ante el Leeds. "Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué… Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que yo cargase con toda la culpa".

Salah no fue convocado para el partido contra Inter de Milán

En la actual Liga de Campeones, el Inter es cuarto en la tabla de posiciones con 12 puntos. Por su parte, Liverpool se ubica en la casilla 13 con 9 unidades. Si pierden los reds podrían salir de la zona de clasificación para la próxima etapa.

Inter vs Liverpool: hora el partido

Perú: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Inter vs Liverpool: canal y dónde ver

ESPN es el canal encargado de transmitir el partido entre Inter vs Liverpool. Además, lo puedes ver por internet mediante la APP de streaming de Disney Plus.

Inter vs Liverpool: alineaciones

Inter: Yann Sommer; Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Carlos Augusto, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Piotr Zieliński, Federico Dimarco; Ange-Yoan Bonny, Lautaro Martínez.

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo; Hugo Ekitike.

Inter vs Liverpool: apuestas y pronóstico

Betsson 2.08 3.75 3.50

Betano 2.05 3.65 3.45

1XBET 2.19 3.72 3.46

Doradobet 2.05 3.75 3.40