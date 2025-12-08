- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Néstor Gorosito
- Sporting Cristal
- Ricardo Gareca
- Gimnasia vs Estudiantes
- Tabla Liga de Vóley
Tabla de posiciones Champions League 2025 HOY: así va la clasificación por la fecha 6
Conoce cómo va la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26 en su sexta jornada. Real Madrid, Barcelona, entre otros; luchan por la clasificación.
Momento de vivir la sexta jornada de la Champions League 2025-26 con partidos de alto nivel para el gusto de los aficionados. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Arsenal, entre otros; buscarán a como de lugar el triunfo para seguir escalando entre los ocho primeros lugares que clasifican directamente a octavos de final. Revisa cómo va la clasificación y/o tabla de posiciones de HOY.
Tabla de posiciones Champions League 2025 HOY: clasificación de la fecha 6
Así marcha la tabla de posiciones de la Champions League 2025 en su jornada número 6:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Arsenal
|5
|13
|15
|2. PSG
|5
|11
|12
|3. Bayern Múnich
|5
|9
|12
|4. Inter
|5
|9
|12
|5. Real Madrid
|5
|7
|12
|6. Borussia Dortmund
|5
|6
|10
|7. Chelsea
|5
|6
|10
|8. Sporting Lisboa
|5
|6
|10
|9. Manchester City
|5
|5
|10
|10. Atalanta
|5
|1
|10
|11. Newcastle
|5
|7
|9
|12. Atlético de Madrid
|5
|2
|9
|13. Liverpool
|5
|2
|9
|14. Galatasaray
|5
|1
|9
|15. PSV
|5
|5
|8
|16. Tottenham
|5
|3
|8
|17. Bayer Leverkusen
|5
|-2
|8
|18. Barcelona
|5
|2
|7
|19. Qarabag
|5
|-1
|7
|20. Nápoli
|5
|-3
|7
|21. Marsella
|5
|2
|6
|22. Juventus
|5
|0
|6
|23. Mónaco
|5
|-2
|6
|24. Pafos
|5
|-3
|6
|25. Royale Union SG
|5
|-7
|6
|26. Club Brujas
|5
|-5
|4
|27. Athletic Club
|5
|-5
|4
|28. Eintracht Frankfurt
|5
|-7
|4
|29. Copenhague
|5
|-7
|4
|30. Benfica
|5
|-4
|3
|31. Slavia Praga
|5
|-6
|3
|32. Bodo Glimt
|5
|-4
|2
|33. Olympiacos
|5
|-8
|2
|34. Villarreal
|5
|-8
|1
|35. Kairat Almaty
|5
|-10
|1
|36. Ajax
|5
|-15
|0
Resultados de la fecha 6 de Champions League 2025
MARTES 9 DE DICIEMBRE
- Kairat vs Olympiacos - 10:30 horas
- Bayern Múnich vs Sporting Lisboa - 12:45 horas
- Atalanta vs Chelsea - 15:00 horas
- Mónaco vs Galatasaray - 15:00 horas
- Union Saint Gilloise vs Marsella - 15:00 horas
- PSV vs Atlético de Madrid - 15:00 horas
- Barcelona vs Frankfurt - 15:00 horas
- Inter vs Liverpool - 15:00 horas
- Tottenham vs Slavia Praga - 15:00 horas
MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE
- Villarreal vs Copenhague - 12:45 horas
- Qarabag vs Ajax - 12:45 horas
- Leverkusen vs Newcastle - 15:00 horas
- Real Madrid vs Manchester City - 15:00 horas
- Benfica vs Nápoli - 15:00 horas
- Brujas vs Arsenal - 15:00 horas
- Athletic Club vs PSG - 15:00 horas
- Juventus vs Pafos - 15:00 horas
- Dortmund vs Bodo Glimt - 15:00 horas
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90