Gimnasia vs Estudiantes por el Clausura de Argentina

Tabla de posiciones Champions League 2025 HOY: así va la clasificación por la fecha 6

Conoce cómo va la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26 en su sexta jornada. Real Madrid, Barcelona, entre otros; luchan por la clasificación.

Diego Medina
Tabla de posiciones de la Champions League 2025-26 por la jornada 6.
Tabla de posiciones de la Champions League 2025-26 por la jornada 6. | Foto: Composición LÍBERO.
Momento de vivir la sexta jornada de la Champions League 2025-26 con partidos de alto nivel para el gusto de los aficionados. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Arsenal, entre otros; buscarán a como de lugar el triunfo para seguir escalando entre los ocho primeros lugares que clasifican directamente a octavos de final. Revisa cómo va la clasificación y/o tabla de posiciones de HOY.

Barcelona vs Frankfurt se jugará por la fecha 6 de la Champions League.

Tabla de posiciones Champions League 2025 HOY: clasificación de la fecha 6

Así marcha la tabla de posiciones de la Champions League 2025 en su jornada número 6:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Arsenal51315
2. PSG51112
3. Bayern Múnich5912
4. Inter5912
5. Real Madrid5712
6. Borussia Dortmund5610
7. Chelsea5610
8. Sporting Lisboa5610
9. Manchester City5510
10. Atalanta5110
11. Newcastle579
12. Atlético de Madrid529
13. Liverpool529
14. Galatasaray519
15. PSV558
16. Tottenham538
17. Bayer Leverkusen5-28
18. Barcelona527
19. Qarabag5-17
20. Nápoli5-37
21. Marsella526
22. Juventus506
23. Mónaco5-26
24. Pafos5-36
25. Royale Union SG5-76
26. Club Brujas5-54
27. Athletic Club5-54
28. Eintracht Frankfurt5-74
29. Copenhague5-74
30. Benfica5-43
31. Slavia Praga5-63
32. Bodo Glimt5-42
33. Olympiacos5-82
34. Villarreal5-81
35. Kairat Almaty5-101
36. Ajax5-150

Resultados de la fecha 6 de Champions League 2025

MARTES 9 DE DICIEMBRE

  • Kairat vs Olympiacos - 10:30 horas
  • Bayern Múnich vs Sporting Lisboa - 12:45 horas
  • Atalanta vs Chelsea - 15:00 horas
  • Mónaco vs Galatasaray - 15:00 horas
  • Union Saint Gilloise vs Marsella - 15:00 horas
  • PSV vs Atlético de Madrid - 15:00 horas
  • Barcelona vs Frankfurt - 15:00 horas
  • Inter vs Liverpool - 15:00 horas
  • Tottenham vs Slavia Praga - 15:00 horas

MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE

  • Villarreal vs Copenhague - 12:45 horas
  • Qarabag vs Ajax - 12:45 horas
  • Leverkusen vs Newcastle - 15:00 horas
  • Real Madrid vs Manchester City - 15:00 horas
  • Benfica vs Nápoli - 15:00 horas
  • Brujas vs Arsenal - 15:00 horas
  • Athletic Club vs PSG - 15:00 horas
  • Juventus vs Pafos - 15:00 horas
  • Dortmund vs Bodo Glimt - 15:00 horas

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

