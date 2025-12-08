Barcelona vs Frankfurt EN VIVO por Champions League: pronóstico, a qué hora juega y en qué canal ver

Llegó el momento de ver un partidazo de alto nivel entre Barcelona vs Eintracht Frankfurt por la fecha 6 de la UEFA Champions League 2025. Dicho compromiso suena a revancha por lo que se vivió en la edición 2022 en los cuartos de final de Europa League, en el que los alemanes dieron cátedra de fútbol en el Spotify Camp Nou. Ahora, todo se alista para el choque del martes 9 de diciembre a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT) con la transmisión de ESPN y Disney Plus.

El pasado marca un condimento extra a este partido a disputarse en el Spotify Camp Nou, en el que cada elenco tiene un renovado plantel y un presente distinto que puede verse en los números de la clasificación. Evidentemente, Barcelona tiene peldaños más arriba en cuanto al nivel de su plantel, pero que en Champions League no ha llegado a relucir como esperan los hinchas.

De hecho, el cuadro blaugrana perdió su último partido UEFA ante Chelsea en el Stamford Bridge por 3-0. Los de Hansi Flick registran dos victorias, un empate y dos derrotas en esta fase de liga de Champions. Por el lado de Frankfurt, suma un triunfo, una igualdad y tres caídas. A la fecha, solo Barcelona estaría afrontando la fase previa de Playoffs del torneo europeo.

Fuera de lo que corresponde a Champions League, Barcelona vive un gran presente tras su reciente victoria de 5-3 ante Real Betis por LaLiga, el cual pone a los 'culés' como líderes del certamen y con cuatro puntos de ventaja sobre su más cercano rival que es Real Madrid. Por su parte, Frankfurt viene teniendo una campaña irregular al ser séptimo y lejos de zonas de clasificación a torneos UEFA. Además, viene de caer increíblemente por 6-0 ante Leipzig por la Bundesliga.

Un factor clave para Barcelona es la recuperación de sus mejores armas de ataque para sentenciar los compromisos con goles. Si bien hay ciertas deficiencias en defensa, los de Hansi Flick opacan esa falencia con la cantidad de anotaciones que logran hacer sus futbolistas Lamine Yamal, Raphinha, Ferrán Torres y Rashford.

Barcelona y Frankfurt juegan por la fecha 6 de la Champions League.

¿Cuándo juega Barcelona vs Frankfurt?

El partido de Champions League entre Barcelona vs Eintracht Frankfurt se juega este martes 9 de diciembre en el Spotify Camp Nou. Ambos elencos llegan golpeados de su respectivo duelo del torneo UEFA, por lo que están en la obligación de sumar tres puntos para soñar con la clasificación.

¿A qué hora juega Barcelona vs Frankfurt?

El duelo entre Barcelona vs Frankfurt inicia a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 14:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 15:00 horas

Venezuela, Bolivia: 16:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 17:00 horas

¿Dónde ver Barcelona vs Frankfurt?

La transmisión del choque de Champions League entre Barcelona vs Frankfurt se verá por la señal en vivo de ESPN 2 para toda Latinoamérica. De igual manera, puedes verlo vía streaming mediante Disney Plus o DGO a través de tu teléfono móvil, PC y SmarTV.

Barcelona vs Frankfurt: pronóstico, apuestas y cuánto paga

Sobre el papel, Barcelona se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Eintracht Frankfurt por la fecha 6 de la Champions League 2025. Se estima un partido lleno de goles por la ofensiva y necesidad de ambos equipos, por lo que un 2.5 goles general es una opción viable. De igual manera, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS BARCELONA EMPATE FRANKFURT Betsson 1.16 8.90 15.50 Betano 1.20 8.25 14.50 Bet365 1.17 8.50 13.00 1XBet 1.20 8.70 15.50 Doradobet 1.16 8.50 13.00

Posibles alineaciones de Barcelona vs Frankfurt

Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín, Alejandro Baldé, Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López, Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha.

Eintracht Frankfurt: Zetterer, Kristense, Collins, Koch, Theate, Brown, Knauff, Doan, Chaibi, Dahoud y Ngankam.

Historial de Barcelona vs Frankfurt: estadísticas

La única vez que ambos equipos se vieron cara a cara en un duelo oficial fue por los cuartos de final de la UEFA Europa League 2022. Fueron cotejos de ida y vuelta en el que la ida quedó igualado 1-1; mientras que la vuelta fue de 2-3 a favor de los alemanes en el Spotify Camp Nou. En dicho cotejo, se recuerda la 'invasión' de los hinchas de Eintracht Frakfurt para acaparar la mayoría de entradas en el campo de Barcelona.