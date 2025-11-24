Barcelona vs Chelsea EN VIVO por Champions League: pronóstico, a qué hora juega y dónde ver

Momento de ver un partidazo de Champions League entre Barcelona vs Chelsea en el Stamford Bridge de Londres, Inglaterra. Este cotejo se disputará el martes 25 de noviembre a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT). La transmisión de este vibrante encuentro va por ESPN y Disney Plus en Latinoamérica; ,mientras que en España se sintonizará por Movistar Plus.

Tanto Barcelona como Chelsea mantienen los mismos números en cuanto a marcadores en esta edición de Champions League: dos victorias, un empate y una derrota. Ambos elencos suman 7 unidades y se mantienen en zona de playoffs de la tabla general del torneo UEFA. Es por ello, que necesitan a como de lugar el triunfo para ubicarse entre los mejores ocho.

En el caso de Barcelona, llega motivado tras su victoria ante Athletic Club en el que mostró un buen nivel y la recuperación de Raphinha. El equipo de Hansi Flick está a poco de tener al 100% a su equipo y afrontar los partidos claves de la presente temporada. Por si fuera poco, recortaron distancia con Real Madrid en LaLiga tras el empate de los blancos ante Elche.

Por el lado de Chelsea, logró su tercera victoria consecutiva en la Premier League al derrotar 2-0 a Burnley en condición de visita. Actualmente, los Blues son segundos en la clasificación y están a seis unidades del Arsenal. Ahora, el foco será la Champions League, en el que tienen una gran oportunidad para marcar diferencias en la tabla.

Las escuadras blaugranas y azules volverán a verse las caras en un duelo oficial luego de siete años, en el que Barcelona goleó 3-0 a Chelsea con goles de Dembélé y doblete de Lionel Messi. Este marcador puso a los 'culés' en los cuartos de final de la UEFA Champions League, por lo que ahora los ingleses tienen sed de revancha.

Chelsea y Barcelona se alistan para su partido de Champions League.

¿Cuándo juega Barcelona vs Chelsea?

El partido entre Barcelona vs Chelsea se juega este martes 25 de noviembre en el Stamford Bridge de Londres, Inglaterra. Ambos elencos tienen las mismas estadísticas en lo que va de la fase liga de Champions League, por lo que es vital un triunfo en estos 90 minutos.

¿A qué hora juega Barcelona vs Chelsea?

El compromiso de Champions League entre Barcelona vs Chelsea inicia a partir de las 15:00 hora peruana (21:00 horas de España). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 14:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 15:00 horas

Venezuela, Bolivia: 16:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 17:00

España: 21:00 horas

¿Dónde ver Barcelona vs Chelsea?

El partido de Champions League entre Barcelona vs Chelsea se verá por la señal en vivo de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica. En España, la transmisión EN DIRECTO se puede sintonizar por Movistar Plus.

Barcelona vs Chelsea: pronóstico, cuotas y apuestas

Sobre el papel, Chelsea se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante Barcelona por la Champions League. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados en este vibrante partido de Europa:

CASAS DE APUESTAS CHELSEA EMPATE BARCELONA Betsson 2.32 4.05 2.78 Betano 2.35 4.00 2.90 Bet365 2.30 3.80 2.75 Coolbet 2.45 3.85 2.75 Doradobet 2.28 4.00 2.75

Posibles alineaciones Barcelona vs Chelsea

Chelsea: Sánchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernández; Neto, João Pedro, Garnacho; Delap.

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Martín; Olmo, De Jong; Yamal, Fermín López, Ferrán Torres; Lewandowski.

Bajas de Barcelona y Chelsea

En el caso de Barcelona, las bajas son las siguientes: Gavi (rodilla), Pedri (bíceps femoral), Ter Stegen (espalda). Por el lado de Chelsea, las ausencias son Colwill (rodilla), Lavia (muslo), Palmer (dedo del pie).

Últimos 5 partidos Barcelona vs Chelsea