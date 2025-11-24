- Hoy:
¿A qué hora juega Barcelona vs Chelsea y dónde ver partido por Champions League?
Se viene el partido Barcelona vs Chelsea desde el Stamford Bridge por la fase liga de la Champions League. Repasa horarios y guía de canales para ver el cotejo.
Se viene el partido entre Barcelona vs. Chelsea se enfrentan en partido correspondiente a la fecha 5 de la fase liga de la Champions League. El encuentro se disputa en el estadio Stamford Bridge, imponente recinto ubicado en Londres. Repasa horarios y guía de canales para ver el encuentro.
¿Cuándo juega Barcelona vs Chelsea?
El partido entre Barcelona y Chelsea se enfrentan este martes 25 de noviembre.
¿A qué hora juega Barcelona vs Chelsea?
- Perú, Colombia y Ecuador: 15:00
- Bolivia y Venezuela: 16:00
- Argentina, Chile, Paraguay y Brasil: 17:00
- México: 14:00
- Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
- España: 21:00
¿Dónde ver Barcelona vs Chelsea?
- Perú: ESPN y Disney Plus
- Argentina: ESPN y Disney Plus
- Bolivia: ESPN y Disney Plus
- Colombia: ESPN y Disney Plus
- Ecuador: ESPN y Disney Plus
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN y Disney Plus
- Brasil: Claro TV+, Zapping, HBO Max, Sky+, Vivo Play, TNT y TNT Go
- México: TNT Sports, TNT GO y HBO Max,
- Estados Unidos: Univision Now, TUDN, VIX y Paramount+
- España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+
Barcelona vs Chelsea: previa del partido
El cuadro azulgrana viene de golear 4-0 a Athletic Bilbao y ha recuperado terreno en la LaLiga, por lo que ahora quiere confirmar su recuperación sumando tres puntos en tierras británicas.
Barcelona quiere seguir sumando victorias en Champions League.
Por su parte, los 'Blues' vienen de dos victorias al hilo en Premier League, aunque en su última presentación en Liga de Campeones apenas pudieron empatar ante el Qarabag por 2-2.
Cabe señalar que en este formato de la Champions League, de 32 equipos que disputan esta primera fase, solo los ocho primeros clasifican directo a octavos, mientras que del 9° al 24° juegan unos play off.
