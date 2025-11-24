0
EN VIVO
River Plate vs Racing por Liga Argentina
LO ÚLTIMO
Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1 2025

¿A qué hora juega Barcelona vs Chelsea y dónde ver partido por Champions League?

Se viene el partido Barcelona vs Chelsea desde el Stamford Bridge por la fase liga de la Champions League. Repasa horarios y guía de canales para ver el cotejo.

Wilfredo Inostroza
Chelsea y Barcelona se enfrentan por la Champions League en Stamford Bridge
Chelsea y Barcelona se enfrentan por la Champions League en Stamford Bridge | Composición: Líbero
COMPARTIR

Se viene el partido entre Barcelona vs. Chelsea se enfrentan en partido correspondiente a la fecha 5 de la fase liga de la Champions League. El encuentro se disputa en el estadio Stamford Bridge, imponente recinto ubicado en Londres. Repasa horarios y guía de canales para ver el encuentro.

Erick Noriega sufrió grave lesión y Gremio lo sufre.

PUEDES VER: Gremio confirmó que Erick Noriega sufrió terrible lesión en el tobillo: "Ruptura completa..."

¿Cuándo juega Barcelona vs Chelsea?

El partido entre Barcelona y Chelsea se enfrentan este martes 25 de noviembre.

¿A qué hora juega Barcelona vs Chelsea?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 15:00
  • Bolivia y Venezuela: 16:00
  • Argentina, Chile, Paraguay y Brasil: 17:00
  • México: 14:00
  • Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
  • España: 21:00

¿Dónde ver Barcelona vs Chelsea?

  • Perú: ESPN y Disney Plus
  • Argentina: ESPN y Disney Plus
  • Bolivia: ESPN y Disney Plus
  • Colombia: ESPN y Disney Plus
  • Ecuador: ESPN y Disney Plus
  • Paraguay: ESPN y Disney Plus
  • Uruguay: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN y Disney Plus
  • Brasil: Claro TV+, Zapping, HBO Max, Sky+, Vivo Play, TNT y TNT Go
  • México: TNT Sports, TNT GO y HBO Max,
  • Estados Unidos: Univision Now, TUDN, VIX y Paramount+
  • España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+

Barcelona vs Chelsea: previa del partido

El cuadro azulgrana viene de golear 4-0 a Athletic Bilbao y ha recuperado terreno en la LaLiga, por lo que ahora quiere confirmar su recuperación sumando tres puntos en tierras británicas.

Barcelona FC

Barcelona quiere seguir sumando victorias en Champions League.

Por su parte, los 'Blues' vienen de dos victorias al hilo en Premier League, aunque en su última presentación en Liga de Campeones apenas pudieron empatar ante el Qarabag por 2-2.

Cabe señalar que en este formato de la Champions League, de 32 equipos que disputan esta primera fase, solo los ocho primeros clasifican directo a octavos, mientras que del 9° al 24° juegan unos play off.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Prensa brasileña apunta contra André Carrillo tras goleada a Corinthians: "Prácticamente no..."

  2. Gremio confirmó que Erick Noriega sufrió terrible lesión en el tobillo: "Ruptura completa..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano