Manchester City vs Bayer Leverkusen por la Champions League: horarios, canales y apuestas

Manchester City recibirá en el Etihad Stadium a Bayer Leverkusen por la fecha 5 de la fase liga de la Champions League. Este emocionante partido está pactado para las 3:00 p.m. (horario peruano) y será transmitido EN VIVO por ESPN 2 y Disney Plus.

Con el objetivo de lograr una victoria que les permita posicionarse entre los primeros puestos, el City recibirá a un complicado Leverkusen.

En conferencia de prensa, previo al partido, Pep Guardiola habló sobre lo que significa competir en la Champions League.

"Cada semana es un nuevo hito. Significa que hemos estado ahí cada temporada. Es una competición enorme, a los jugadores y a los entrenadores les encanta. Nos encanta ponernos a prueba contra los mejores equipos de Europa", expresó el DT.

Pep Guardiola expresó su emoción por disputar la Champions League

Además, Pep se pronunció sobre la posibilidad de repatriar a Claudio Echeverri, quien fue cedido a Leverkusen pero apenas ha disputado 24 minutos en la temporada.

"Siempre nos gusta que nuestros jugadores cedidos jueguen muchos minutos", expresó el entrenador del cuadro de la Premier League sobre el jugador argentino de 18 años.

¿A qué hora juega Manchester City vs. Leverkusen?

Los horarios para ver el partido entre Manchester City contra Bayer Leverkusen:

México: 2:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

Venezuela y Chile: 4:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver Manchester City vs. Leverkusen?

La transmisión del partido entre Manchester City contra Bayer Leverkusen estará a cargo de ESPN 2 y Disney Plus para América Latina.

En México el duelo será televisado por FOX One y en Estados Unidos lo puedes ver por Paramount y DAZN.

Manchester City vs. Leverkusen: Apuestas

Apuestas Manchester City Empate Bayer Leverkusen Betsson 1.23 6.80 14.00 Betano 1.24 7.00 13.50 Bet365 1.22 6.50 12.00 zxBet 1.26 6.98 13.10 CoolBet 1.22 7.25 14.00 DoradoBet 1.22 6.66 12.00

Manchester City vs. Leverkusen: Alineaciones

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly; González, Foden, Reijnders, Savinho; Doku y Haaland.

Bayer Leverkusen: Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Maza, García, Belocian, Arthur; Poku, Echeverri y Kofane.