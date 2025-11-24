0
LO ÚLTIMO
Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1 2025

Manchester City vs Bayer Leverkusen por la Champions League: horarios, canales y apuestas

Manchester City vs. Leverkusen juegan por la fecha 5 de la fase liga de la Champions League. Hora y canales para ver en vivo el partido.

Jesús Yupanqui
Manchester City juega contra Bayer Leverkusen por la Champions League.
Manchester City juega contra Bayer Leverkusen por la Champions League. | Composición de Líbero
COMPARTIR

Manchester City recibirá en el Etihad Stadium a Bayer Leverkusen por la fecha 5 de la fase liga de la Champions League. Este emocionante partido está pactado para las 3:00 p.m. (horario peruano) y será transmitido EN VIVO por ESPN 2 y Disney Plus.

Barcelona vs Chelsea EN VIVO por Champions League vía ESPN.

PUEDES VER: Barcelona vs Chelsea EN VIVO por Champions League: pronóstico, a qué hora juega y dónde ver

Con el objetivo de lograr una victoria que les permita posicionarse entre los primeros puestos, el City recibirá a un complicado Leverkusen.

En conferencia de prensa, previo al partido, Pep Guardiola habló sobre lo que significa competir en la Champions League.

"Cada semana es un nuevo hito. Significa que hemos estado ahí cada temporada. Es una competición enorme, a los jugadores y a los entrenadores les encanta. Nos encanta ponernos a prueba contra los mejores equipos de Europa", expresó el DT.

Pep Guardiola

Pep Guardiola expresó su emoción por disputar la Champions League

Además, Pep se pronunció sobre la posibilidad de repatriar a Claudio Echeverri, quien fue cedido a Leverkusen pero apenas ha disputado 24 minutos en la temporada.

"Siempre nos gusta que nuestros jugadores cedidos jueguen muchos minutos", expresó el entrenador del cuadro de la Premier League sobre el jugador argentino de 18 años.

¿A qué hora juega Manchester City vs. Leverkusen?

Los horarios para ver el partido entre Manchester City contra Bayer Leverkusen:

  • México: 2:00 p.m.
  • Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.
  • Venezuela y Chile: 4:00 p.m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5:00 p.m.
  • España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver Manchester City vs. Leverkusen?

La transmisión del partido entre Manchester City contra Bayer Leverkusen estará a cargo de ESPN 2 y Disney Plus para América Latina.

En México el duelo será televisado por FOX One y en Estados Unidos lo puedes ver por Paramount y DAZN.

Manchester City vs. Leverkusen: Apuestas

ApuestasManchester CityEmpateBayer Leverkusen
Betsson1.236.8014.00
Betano1.247.0013.50
Bet3651.226.5012.00
zxBet1.266.9813.10
CoolBet1.227.2514.00
DoradoBet1.226.6612.00

Manchester City vs. Leverkusen: Alineaciones

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly; González, Foden, Reijnders, Savinho; Doku y Haaland.

Bayer Leverkusen: Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Maza, García, Belocian, Arthur; Poku, Echeverri y Kofane.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Prensa brasileña apunta contra André Carrillo tras goleada a Corinthians: "Prácticamente no..."

  2. Partidos de hoy, martes 25 de noviembre: programación, horarios y dónde ver

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano