Diego Churín, ex Universitario, da el batacazo y será el flamante refuerzo de campeón argentino

Universitario de Deportes hizo oficial la salida de Diego Churín tras no lograr cumplir con el rendimiento esperado por los hinchas merengues. Tras ello, el delantero argentino se encontraba en búsqueda de un nuevo equipo y ahora se ha podido conocer que será nuevo jugador de CA Sarmiento (J) de la Liga Profesional Argentina.

Diego Churín, exjugador de Universitario, es el flamante fichaje de campeón argentino

César Merlo, periodista especializado en fichajes sudamericanos, anunció a través de sus redes sociales que Churín es el nuevo fichaje del CA Sarmiento de Juín por un año de contrato, con la opción de renovar por más temporadas si cumple los objetivos.

Diego Churín será nuevo jugador de la Liga Profesional Argentina.

"Diego Churín es el nuevo refuerzo de Sarmiento (J). Ya hay un acuerdo de palabra para que firme por un año, con la opción de extender por otro más", se puede leer en el X (antes Twitter) del comunicador argentino.

Diego Churín salió campeón con Universitario

Es importante destacar que el delantero llega a Sarmiento como un jugador campeón, ya que se coronó ganador del título nacional peruano con Universitario de Deportes al conquistar tanto el Torneo Apertura como el Clausura.

Durante su paso en el cuadro merengue, Diego Churín jugó 28 partidos oficiales y anotó 5 goles entre Liga 1 y Copa Libertadores. El gol más recordado del ariete fue contra Sporting Cristal en un duelo crucial por la lucha por el certamen peruano.

CA Sarmiento ganó dos títulos en Argentina

Sarmiento de Junín se consagró campeón nacional en la segunda división, también conocida como Primera Nacional, en las temporadas 1979/1980 y 2019/2020.

Clubes de Diego Churín