¿A qué hora juega Racing vs Estudiantes y dónde ver la final del Torneo Clausura de Argentina?

El campeó del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Argentina se definirá entre los equipos de Racing Club vs Estudiantes de La Plata. Conoce dónde ver y a qué hora.

Jasmin Huaman
El campeón del fútbol argentino se definirá entre Racing vs Estudiantes.
El campeón del fútbol argentino se definirá entre Racing vs Estudiantes. | Foto: Composición Líbero
Racing Club y Estudiantes de La Plata se estarán enfrentando este sábado por la final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Argentina. Recordemos que ambos equipos llegaron a esta instancia de la competición luego de vencer a sus clásicos rivales y buscan sumar un nuevo título en su palmarés.

PUEDES VER: Los partidos de la Copa Libertadores serán transmitidos en nueva plataforma digital hasta el 2030

El partido más importante del año para ambos clubes. Por un lado está Racing que busca llevarle una alegría a su hinchada luego de quedarse a un paso de clasificar a la final de la Copa Libertadores. Por el otro está Estudiantes de La Plata, donde el exfutbolista Juan Sebastián Verón buscará hacer historia para el club como presidente.

¿A qué hora juegan Racing vs Estudiantes en la final?

Racing vs Estudiantes se estarán enfrentando este sábado desde las 19:00 horas en Perú en un enfrentamiento que se estará jugando en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago de Estero, que tiene una capacidad de recibir a más de 40 mil personas.

  • Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 21:00 horas
  • Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela: 20:00 horas
  • EE.UU. (ET): 20:00 horas
  • Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 19:00 horas
  • México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 18:00 horas

Gustavo Costas buscará cerrar la temporada con un nuevo título por segundo año de manera consecutiva y Estudiantes de La Plata busca afianzarse como uno de los mejores equipos en medio de la lucha que tiene con la AFA. El ganador conseguirá su pase directo a la Copa Libertadores.

¿Dónde ver la final entre Racing vs Estudiantes?

La final entre Racing vs Estudiantes para definir al campeón de Argentina se podrá ver en toda Sudamérica. A continuación, los canales y plataformas por donde se estará transmitiendo.

  • En Argentina: TNT Sports Premium, ESPN Premium
  • En el resto de Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium
  • En México y Centroamérica: Disney+ Premium
  • En Estados Unidos: Fanatiz, TyC Sports Internacional

Historial de partidos entre Racing vs Estudiantes

  • Racing Club (0) - Estudiantes L.P. (1)
  • Estudiantes (2) - Racing Club (0)
  • Racing Club (4) - Estudiantes L.P. (5)
  • Estudiantes L.P. (0) - Racing Club (0)
  • Racing Club (2) - Estudiantes L.P. (1)

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

