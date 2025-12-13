Atlético Nacional vs Medellín EN VIVO por Win Sports: horario y dónde ver final de la Copa Colombia

Atlético Nacional vs Medellín se enfrentan este sábado 13 de diciembre por la ida de la final de la Copa Colombia 2025. Ambas escuadras buscarán reivindicarse tras los malos resultados y encaminarse rumbo a sumar un nuevo título. Este compromiso se disputará en el Estadio Atanasio Girardot desde las 5:00 p.m. (hora peruana y de Colombia). La transmisión EN VIVO estará a cargo de Win+ Sports y Win Play.

PUEDES VER: Los partidos de la Copa Libertadores serán transmitidos en nueva plataforma digital hasta el 2030

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Medellín?

A continuación, te damos a conocer los horarios en los distintos países para que no te pierdas ningún instante del partido entre Atlético Nacional vs Medellín por la final de ida de la Copa Colombia 2025:

Perú, Ecuador y Colombia: 5:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6:00 p. m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 7:00 p. m.

México y Centroamérica: 4:00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 6:00 p. m.

¿Dónde ver Atlético Nacional vs Medellín EN VIVO?

La final de ida entre Atlético Nacional vs Medellín por la final de ida de la Copa Colombia 2025 contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO mediante la señal de Win+ Fútbol para todo el territorio colombiano. Por su parte, si deseas verlo de forma ONLINE podrá ser sintonizado por vía streaming mediante Win Play. Por otro lado, en Estados Unidos la transmisión va por la señal de Fanatiz USA.

Previa del Atlético Nacional vs Medellín por la final ida de la Copa Colombia

Atlético Nacional no llega en un gran momento luego de la eliminación de la Liga BetPlay ante Junior. Por ello, está en la obligación de redimirse ante su hinchada y poder encaminarse rumbo a su octavo título de la Copa Colombia.

Atlético Nacional solo ha ganado uno de sus últimos 5 partidos.

Los dirigidos por Diego Arias aspiran a contar con destacados jugadores de gran trayectoria como David Ospina y su máxima estrella: Alfredo Morelos. El delantero encadena una gran racha goleadora y es el arma más peligrosa con 8 goles y 3 asistencias.

Por su parte Medellín encadena una serie de malos resultados, luego de preocupante racha sin victorias que se cortó con un 2-1 a favor ante Junior. En total, el 'Poderoso de la Montaña' solo ha podido ganar uno de los últimos 6 partidos.

Medellín quiere sumar su segundo triunfo consecutivo y encaminarse al título.

El cuadro de Alejandro Restrepo busca reivindicarse tras perder la final del Torneo Apertura y lograr un gran resultado para sentenciar la serie en la vuelta. Para ello, contarán con la presencia de Francisco Fydriszewski, delantero que lleva 12 goles y 3 asistencias en el año.

Atlético Nacional vs Medellín: posibles alineaciones

Posible alineación de Atlético Nacional: David Ospina; Felipe Román, César Haydar, William Tesillo, Camilo Cándido; Matheus Uribe, Jorman Campuzano; Marino Hinestroza, Juan Rengifo, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

Posible alineación de Medellín: Washington Aguerre; Kevin Mantilla, Esneyder Mena, José Ortiz; Juan Arizala, Léider Berrío, Jaime Alvarado, Alexis Serna; Jarlan Barrera; Brayan León y Francisco Fydriszewski.

Atlético Nacional vs Medellín: pronóstico y cuánto paga

Sobre el papel, Atlético Nacional es considerado como el principal favorito para poder quedarse con la victoria en el primer enfrentamiento ante Medellín. A continuación, conoce las cuotas en las principales casas de apuestas:

Apuestas Atlético Nacional Empate Medellín Betsson 1.43 2.70 3.70 Betano 1.33 2.65 3.50 Bet365 1.43 2.50 3.20 1xBet 1.41 2.64 3.68

Atlético Nacional vs Medellín: Últimos resultados

04/12/2025 | Atlético Nacional 2-1 Medellín

23/11/2025 | Medellín 0-0 Atlético Nacional

26/10/2025 | Atlético Nacional 5-2 Medellín

07/09/2025 | Medellín 3-3 Atlético Nacional

04/05/2025 | Medellín 1-1 Atlético Nacional

¿En qué estadio juegan Atlético Nacional vs Medellín?

El Estadio Atanasio Girardot albergará el Atlético Nacional vs Medellín.

La primera final entre Atlético Nacional vs Medellín por la Copa Colombia 2025 se disputará en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Este recinto deportivo cuenta con una capacidad para albergar a 44 826 espectadores.