Los partidos de la Copa Libertadores serán transmitidos en nueva plataforma digital hasta el 2030

LO ÚLTIMO
¡Novedades! La cobertura de los partidos de la Copa Libertadores ya no será por Disney Plus. La CONMEBOL confirmó que se estará realizando en otra reconocida plataforma digital.

Jasmin Huaman
Copa Libertadores será transmitida por nueva plataforma digital hasta el 2030.
Copa Libertadores será transmitida por nueva plataforma digital hasta el 2030. | Foto: Composición Líbero
Las cosas cambiarán en la o en cuanto a la transmisión de partidos en un par de años. La CONMEBOL anunció grandes cambios en cuanto a la cobertura de los partidos para Sudamérica. De esta manera se quita la exclusividad en los canales de ESPN, Disney y DirecTV.

La Copa Libertadores es uno de los torneos futbolísticos más importantes del continente debido a que reúne a los mejores equipos de diferentes países. Hasta la fecha, los partidos se transmitían en Disney Plus y también en ESPN. Esto cambiará a partir del 2027, según informó la CONMEBOL.

Copa Libertadores se transmitirá en nueva plataforma

La CONMEBOL confirmó que desde el año 2027 hasta el 2030 se estará realizando la transmisión de la Copa Libertadores a través de HBO Max en toda Sudamérica, además de TNT Sports.

Esto quiere decir que desde la fecha en mención, HBO transmitirá la mitad de los partidos de la competición internacional, pero Brasil no entrará a esta operación y la otra mitad será emitida a través de la señal de ESPN.

Copa Libertadores

Copa Libertadores será transmitida en HBO Max.

Por último resaltar que las plataformas de pago para ver los partidos de la Copa Libertadores seguirán siendo Disney+ y DirecTV y la Recopa Sudamericana mediante ESPN.

"Es el proceso de licitación más competitivo de la historia para la comercialización de los derechos de transmisión de las competiciones de clubes correspondientes al ciclo 2027–2030", indicaron en el comunicado de la Conmebol.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

