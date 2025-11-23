El millonario monto que que recibirá Universitario de la Conmebol por ser "Perú 1"

Universitario es el equipo que representará al país como "Perú 1" en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los cremas quieren cobrarse su revancha personal al quedar hasta la instancia de octavos de final del certamen Conmebol, por lo que ahora el ente sudamericano ha dado una grata noticia a la institución de Ate.

Se trata del premio millonario que otorga la Conmebol por afrontar directamente la fase de grupos de la Copa Libertadores. Siguiendo la línea de temporadas pasadas, el ente de Sudamérica le da un fuerte ingreso económico que le permite para reforzarse de gran manera al campeonato internacional.

Conmebol y el monto económico para Universitario

Siguiendo la línea de la edición 2024, el cual se mantuvo en la temporada 2025, Conmebol paga un monto de un millón de dólares por participar en cada partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Eso quiere decir, que el cuadro crema aseguró un monto de 3 millones de dólares por acceder como "Perú 1".

Del mismo modo, se otorga un monto como "Mérito Deportivo" por cada partido ganado en fase de grupos de Copa Libertadores. Los últimos reportes indican que son 330 mil dólares por cotejo, por lo que el cuadro de la 'U' puede aumentar sus ingresos en el 2026.

Universitario

Evidentemente, se estima que Conmebol evalúe en las próximas semanas si el monto económico se elevará para la temporada 2026. Es de conocimiento que el mandamás, Alejandro Domínguez, suele premiar con altas cifras a las escuadras profesionales, pero se espera su pronunciamiento luego de que culmine la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras vs Flamengo en el Estadio Monumental de Ate.