Fue tricampeón con Universitario y ahora da fuerte confesión a hinchas: "No fue el año que quería"
Futbolista con contrato en Universitario alzó el trofeo de tricampeón en el Monumental, pero ahora da fuerte revelación que alerta a hinchas.
Universitario de Deportes arribó a la capital luego de afrontar su último partido de la temporada ante Los Chankas. Los cremas fueron derrotados por 3-1 y ahora ponen fin a un año lleno de sacrificios para conseguir el tricampeonato. En medio de este alivio, un futbolista decidió pronunciarse y dar fuertes confesiones sobre su año en la institución crema.
Se trata de Hugo Ancajima, futbolista que llegó a la 'U' el 2023 y que a partir de ahí no sabe otra cosa que ser campeón nacional con camiseta 'merengue'. Sin embargo, ahora al llegar a la capital limeña tomó la palabra para expresar su sentir por todo lo que vivió este 2025.
Y es que Ancajima se perdió gran número de partidos entre Apertura, Clausura y Copa Libertadores; debido a las constantes lesiones que sufrió en el año. Esto, afectó su nivel futbolístico y ser considerado en el equipo titular, pero poco a poco ha ido ganándose un puesto en el esquema de Fossati.
"Lo más importante se logró, que fue campeonar. Recuperándome de las lesiones que tuve, no fue el año que quería, pero en lo grupal contento. Vamos a esperar, vamos a ver las expectativas de la nueva dirigencia y que nos depara el futuro", declaró Hugo Ancajima en Jax Latin Media.
(VIDEO: Jax Latin Media)
Desde su llegada a Universitario, Hugo Ancajima ha tenido un considerable crecimiento desde el 2023 tras su salida de ADT. El futbolista registraba un valor de mercado de 350 mil euros y llegó a ascender hasta los 400 mil euros a sus 27 años de edad. No obstante, debido a las lesiones su número decayó a 375 mil euros al cierre del 2025.
¿En qué clubes jugó Hugo Ancajima?
- Sporting Cristal
- Cienciano
- Pirata FC
- Los Chankas
- ADT
- Universitario
