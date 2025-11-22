- Hoy:
Carvallo reveló nombre de jugador que pasó por segunda división y que Fossati lo quiere para 2026
Con miras a lo que será el 2026, en Universitario se empiezan a manejar diferentes nombres para buscar el 'tetra' del próximo año y un futbolista tendría su puesto asegurado.
Universitario de Deportes se mantiene como uno de los equipos más emblemáticos del fútbol peruano, pero todavía tienen pendiente una gran actuación en la Copa Libertadores tras quedar eliminados ante el Palmeiras. La directiva quiere mejorar los resultados y un futbolista que pasó por la segunda división de Perú estaría dentro de los planes de Jorge Fossati.
A pesar de que puso en duda su continuidad, los hinchas de Universitario de Deportes confían en que Jorge Fossati se quedará en el club para buscar el tetracampeonato. Por ello, el equipo de la próxima temporada se armaría de acuerdo a las peticiones del 'Nono' y José Carvallo señaló el nombre de jugador que sería parte de los planes del DT uruguayo.
Carvallo revela nombre de futbolista querido por Fossati
A pesar de haber tenido una nula participación durante la destacada temporada de Universitario este 2025, para José Carvallo, la importancia de Aamet Calderón no solamente es dentro del campo, sino que también en los vestuarios y lo que es capaz de transmitir a la plantilla.
"Yo no creo que lo saque a Aamet Calderón, no hay forma, te lo digo así. Para él, es muy importante para el equipo por lo que transmite. Para Jorge, Aamet es un líder dentro del equipo. Se ve que no juega pero es una pieza súper importante dentro del equipo", señaló el exjugador de Universitario para L1 MAX.
(Video: L1 MAX)
Debido a su ausencia dentro del once titular, se cree que su salida es inminente del club; sin embargo tendría todo asegurado al ser uno de los que gusta a Jorge Fossati. Curiosamente, Aamet Calderón es el único jugador que se coronó como tricampeón sin haber jugado ni un minuto durante la temporada. Además, se especula de un posible ascenso al primer equipo de Jefferson Rodríguez que juega en la Liga 3.
Aamet Calderón tuvo un breve paso por el equipo Cultural Santa Rosa de la segunda división del fútbol peruano donde solamente disputó un total de dos partidos y en el año 2018 regresó a Universitario de Deportes, donde fue suplente de Raúl Fernández
