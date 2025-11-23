- Hoy:
- Partidos de hoy
- Racing vs River Plate
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Williams Riveros reveló la rotunda diferencia que tiene con Carlos Zambrano: "Soy..."
Williams Riveros reveló la gran diferencia que tiene con Carlos Zambrano y que lo hace superior entre ambos jugadores de Universitario de Deportes y Alianza Lima.
Williams Riveros, Aldo Corzo y Matías Di Benedetto fueron las figuras invitadas al programa de Jefferson Farfán y Roberto Guisazola llamado 'Enfocados'. En medio de la conversación, el defensor paraguayo fue consultado por Carlos Zambrano, jugador de Alianza Lima, y reveló su rotunda diferencia.
PUEDES VER: Williams Riveros sorprende con 'picante' mensaje tras ser comparado con 'Negro' Galván: "Él es…"
Williams Riveros manifestó su gran diferencia con Carlos Zambrano
Cómo siempre, Farfán realizó el segmento en el que compara al futbolista entrevistado con otro jugador en su posición, y es en ese momento donde tienen que elegir cuál nombre es mejor.
Por eso, Williams Riveros fue consultado para determinar quién es mejor en la zona defensiva, él o Carlos Zambrano, aclarando que uno juega en Universitario de Deportes y el otro en Alianza Lima.
Video: Enfocados
"Si es en la actualidad, los dos, lo respeto mucho, pero soy tricampeón", afirmó el defensa paraguayo ante la presencia de sus otros compañeros Aldo Corzo y Matías Di Benedetto.
Esto quiere decir que, para Riveros, el hecho de haber salido tres veces campeón en el fútbol peruano lo hace una categoría mayor que Zambrano, pero que de todas formas, por la actualidad, ambos están parejos.
Es importante indicar que Williams Riveros ha sido pieza fundamental de Universitario de Deportes durante 3 años, por lo que su presencia en la escuadra merengue ha sido vital para los hinchas cremas.
En el 2025, el defensor jugó el Torneo Apertura, Clausura y la Copa Libertadores. Por campeonato peruano jugó 29 partidos y anotó 5 goles que fueron importantes para el tricampeonato. Mientras que a nivel internacional, disputó 7 de 8 partidos posibles y ayudó a Universitario a llegar a los octavos de final.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90