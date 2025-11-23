Williams Riveros reveló la rotunda diferencia que tiene con Carlos Zambrano: "Soy..."

Williams Riveros, Aldo Corzo y Matías Di Benedetto fueron las figuras invitadas al programa de Jefferson Farfán y Roberto Guisazola llamado 'Enfocados'. En medio de la conversación, el defensor paraguayo fue consultado por Carlos Zambrano, jugador de Alianza Lima, y reveló su rotunda diferencia.

Williams Riveros manifestó su gran diferencia con Carlos Zambrano

Cómo siempre, Farfán realizó el segmento en el que compara al futbolista entrevistado con otro jugador en su posición, y es en ese momento donde tienen que elegir cuál nombre es mejor.

Por eso, Williams Riveros fue consultado para determinar quién es mejor en la zona defensiva, él o Carlos Zambrano, aclarando que uno juega en Universitario de Deportes y el otro en Alianza Lima.

Video: Enfocados

"Si es en la actualidad, los dos, lo respeto mucho, pero soy tricampeón", afirmó el defensa paraguayo ante la presencia de sus otros compañeros Aldo Corzo y Matías Di Benedetto.

Esto quiere decir que, para Riveros, el hecho de haber salido tres veces campeón en el fútbol peruano lo hace una categoría mayor que Zambrano, pero que de todas formas, por la actualidad, ambos están parejos.

Es importante indicar que Williams Riveros ha sido pieza fundamental de Universitario de Deportes durante 3 años, por lo que su presencia en la escuadra merengue ha sido vital para los hinchas cremas.

En el 2025, el defensor jugó el Torneo Apertura, Clausura y la Copa Libertadores. Por campeonato peruano jugó 29 partidos y anotó 5 goles que fueron importantes para el tricampeonato. Mientras que a nivel internacional, disputó 7 de 8 partidos posibles y ayudó a Universitario a llegar a los octavos de final.