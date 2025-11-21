Williams Riveros sorprende con 'picante' mensaje tras ser comparado con 'Negro' Galván: "Él es…"

El 2025 se termina con Universitario de Deportes tricampeón nacional para alegría de todos sus hinchas. Williams Riveros, zaguero central del elenco crema, fue una de las piezas claves para conquistar el título por tercer año consecutivo y es considerado por muchos como uno de los mejores refuerzos de los últimos años.

En medio de este buen momento de la ‘U’, Jefferson Farfán decidió tenerlo de invitado en su programa ‘Enfocados’, un espacio de entrevistas a figuras del deporte que conduce junto al exfutbolista, Roberto Guizasola, y en el que contó también con la presencia de Matías Di Benedetto y Aldo Corzo.

Williams Riveros, figura de Universitario, conversó con Jefferson Farfán

Para sorpresa de muchos usuarios, los defensas de la ‘U’ estuvieron en el espacio de ‘Foquita’, de acuerdo al reciente avance que será emitido este domingo, donde hablaron de diferentes temas, entre ellos acerca del equipo tricampeón. Sin embargo, uno de los momentos que más captó la atención fue sobre Carlos ‘Negro’ Galván.

(Video: Enfocados)

Y es que al popular ‘Tarzán’ le consultaron si le incomoda que lo comparen con el exdefensa crema, campeón nacional en la temporada 2009, a lo que Williams Riveros no dudó en responder de manera contundente: “Él es histórico acá porque ganó un título creo y yo gané 3 títulos".

Como era de esperarse, las risas de los conductores y de los propios invitados no tardaron en aparecer. Jefferson Farfán, fiel a su estilo, no dudó en pararse de su asiento por esta peculiar respuesta del zaguero merengue.

Carlos Galván y la vez que se pronunció sobre Williams Riveros

"Si a la gente le gustó lo que era ahí, era totalmente distinto. Para mí, (Williams) Riveros no es mejor que yo, sin duda. A veces, la gente dice por estadísticas es mejor, pero estamos hablando de juego porque sino, Jorge Araujo, Pajuelo y el 'Cheta' (Domínguez), que salieron tricampeón también, serían mejor que yo. Ya por carrera es diferente", dijo Carlos Galván días atrás en una entrevista con el programa 'Al volante' conducido por Darinka Zumaeta.