- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Bolivia repechaje
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Jorge Fossati dio rotunda noticia sobre los jugadores que viajaron a Rusia con Perú: "Están..."
Jorge Fossati no se guardó nada y reveló una fuerte noticia sobre los jugadores de Universitario de Deportes que representaron a la selección peruana en Rusia para los amistosos FIFA.
Jorge Fossati fue entrevistado por diversos periodistas previo al encuentro ante Los Chankas por la última jornada de la Liga 1. Una de las preguntas que le hicieron al técnico de Universitario de Deportes fue si hay jugadores lesionados que representaron a la selección peruana. Su respuesta fue reveladora.
PUEDES VER: ¿Pablo Erustes a Universitario? La 'U' tomó importante decisión con el goleador argentino
Jorge Fossati reveló si hay lesionados en jugadores de Universitario que viajaron a Rusia con Perú
En medio de la llegada de Jairo Concha, César Inga, Álex Valera, Rafael Guzmán y Jesús Castillo a la concentración de Universitario, Fossati fue consultado por la prensa sobre si existe la posibilidad de que los mencionados se encuentren lesionados.
Jorge Fossati reclamó que hay clubes que juegan domingo, mientras Universitario el sábado a pesar de tener jugadores que llegan de la selección peruana.
"Cerramos el campeonato con responsabilidad, representando a la ‘U’ con seriedad. Los que vinieron de Rusia están bien, pero veremos cómo se reponen de un viaje tan largo. Hay decisiones difíciles de entender: jugamos el sábado cuando todos van el domingo", afirmó.
Fossati reveló que en Universitario de Deportes no hay jugadores lesionados después de representar a Perú, sin embargo, están cansados luego de un gran viaje desde Rusia hasta el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.
Además, las palabras de Jorge Fossati son una respuesta clara y, sobre todo, una incomodidad, debido a que los jugadores recién llegados a Lima tienen que jugar el día sábado, mientras que los demás clubes juegan el domingo.
Es importante mencionar que, a pesar de ello, Universitario de Deportes viajará un día antes del partido para concentrarse y disputar el último encuentro del Torneo Clausura de la Liga 1 contra Los Chankas.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90