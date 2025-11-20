Jorge Fossati fue entrevistado por diversos periodistas previo al encuentro ante Los Chankas por la última jornada de la Liga 1. Una de las preguntas que le hicieron al técnico de Universitario de Deportes fue si hay jugadores lesionados que representaron a la selección peruana. Su respuesta fue reveladora.

Jorge Fossati reveló si hay lesionados en jugadores de Universitario que viajaron a Rusia con Perú

En medio de la llegada de Jairo Concha, César Inga, Álex Valera, Rafael Guzmán y Jesús Castillo a la concentración de Universitario, Fossati fue consultado por la prensa sobre si existe la posibilidad de que los mencionados se encuentren lesionados.

Jorge Fossati reclamó que hay clubes que juegan domingo, mientras Universitario el sábado a pesar de tener jugadores que llegan de la selección peruana.

"Cerramos el campeonato con responsabilidad, representando a la ‘U’ con seriedad. Los que vinieron de Rusia están bien, pero veremos cómo se reponen de un viaje tan largo. Hay decisiones difíciles de entender: jugamos el sábado cuando todos van el domingo", afirmó.

Fossati reveló que en Universitario de Deportes no hay jugadores lesionados después de representar a Perú, sin embargo, están cansados luego de un gran viaje desde Rusia hasta el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.

Además, las palabras de Jorge Fossati son una respuesta clara y, sobre todo, una incomodidad, debido a que los jugadores recién llegados a Lima tienen que jugar el día sábado, mientras que los demás clubes juegan el domingo.

Es importante mencionar que, a pesar de ello, Universitario de Deportes viajará un día antes del partido para concentrarse y disputar el último encuentro del Torneo Clausura de la Liga 1 contra Los Chankas.