0

Jorge Fossati dio rotunda noticia sobre los jugadores que viajaron a Rusia con Perú: "Están..."

Jorge Fossati no se guardó nada y reveló una fuerte noticia sobre los jugadores de Universitario de Deportes que representaron a la selección peruana en Rusia para los amistosos FIFA.

Luis Blancas
Jorge Fossati reveló si hay lesionados en jugadores de Universitario que viajaron a Rusia con Perú
Jorge Fossati reveló si hay lesionados en jugadores de Universitario que viajaron a Rusia con Perú | Composición: Líbero
COMPARTIR

Jorge Fossati fue entrevistado por diversos periodistas previo al encuentro ante Los Chankas por la última jornada de la Liga 1. Una de las preguntas que le hicieron al técnico de Universitario de Deportes fue si hay jugadores lesionados que representaron a la selección peruana. Su respuesta fue reveladora.

Pablo Erustes fue ofrecido a Universitario, pero el club lo rechazó

PUEDES VER: ¿Pablo Erustes a Universitario? La 'U' tomó importante decisión con el goleador argentino

Jorge Fossati reveló si hay lesionados en jugadores de Universitario que viajaron a Rusia con Perú

En medio de la llegada de Jairo Concha, César Inga, Álex Valera, Rafael Guzmán y Jesús Castillo a la concentración de Universitario, Fossati fue consultado por la prensa sobre si existe la posibilidad de que los mencionados se encuentren lesionados.

jorge fossati

Jorge Fossati reclamó que hay clubes que juegan domingo, mientras Universitario el sábado a pesar de tener jugadores que llegan de la selección peruana.

"Cerramos el campeonato con responsabilidad, representando a la ‘U’ con seriedad. Los que vinieron de Rusia están bien, pero veremos cómo se reponen de un viaje tan largo. Hay decisiones difíciles de entender: jugamos el sábado cuando todos van el domingo", afirmó.

Fossati reveló que en Universitario de Deportes no hay jugadores lesionados después de representar a Perú, sin embargo, están cansados luego de un gran viaje desde Rusia hasta el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.

Además, las palabras de Jorge Fossati son una respuesta clara y, sobre todo, una incomodidad, debido a que los jugadores recién llegados a Lima tienen que jugar el día sábado, mientras que los demás clubes juegan el domingo.

Es importante mencionar que, a pesar de ello, Universitario de Deportes viajará un día antes del partido para concentrarse y disputar el último encuentro del Torneo Clausura de la Liga 1 contra Los Chankas.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Canal de señal abierta informó que transmitirá en vivo el partido de Universitario vs. Chankas

  2. Ayacucho FC tomó drástica medida tras fallo de la FPF que lo complica con el descenso

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano