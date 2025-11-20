Ex Always Ready afirmó que quiere jugar en la 'U' hasta 2027 y ganar el Tetra: "El objetivo"

Universitario de Deportes tendrá como último rival este año a Los Chankas por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025. Luego de ello, la directiva se enfocará en las próximas contrataciones del club, pensando en la Liga 1 2026 y Copa Libertadores. En medio de ello, un exjugador que tuvo paso en el fútbol de Bolivia reveló su principal objetivo con los cremas.

Ex Always Ready quiere ganar el tetracampeonato con Universitario

A través de una reciente entrevista, el lateral ecuatoriano José Carabalí, expresó su deseo de seguir vistiendo la camiseta merengue por las próximas temporadas, ya que tiene vínculo vigente hasta finales del 2027.

Además, la prioridad del también carrilero del elenco estudiantil es superar la última campaña realizada en la Copa Libertadores, y conseguir el tetracampeonato nacional en la Liga 1. Cabe resaltar que a lo largo de la temporada, el ex Nagoya Campus de Japón logró consolidarse como pieza clave en el equipo de Jorge Fossati.

"Tengo dos años más de contrato. Quiero continuar aquí y seguir ganando cosas. Cuando llegué, dije que el objetivo era el tricampeonato y hacer una buena Copa, y lo logramos. Ahora, para 2026, el objetivo es hacer una mejor Libertadores y ganar el tetra", manifestó.

(Video: Universitario)

José Carabalí y sus números con Universitario este 2025

El futbolista ecuatoriano registra oficialmente 1 gol y 3 asistencias con la camiseta de Universitario de un total de 38 partidos entre la Liga 1 y Copa Libertadores 2025. Su destreza y versatilidad por las bandas hicieron que el jugador de 28 años se afiance como titular dentro del equipo estudiantil.

José Carabalí es pieza fundamental en Universitario esta temporada

José Carabalí y su etapa en Always Ready de Bolivia

A finales del 2023, José Carabalí firmó contrato con Always Ready de Bolivia tras su paso por Universidad Católica de Ecuador. Durante su etapa en 'La Banda Roja', la actual figura de la 'U' jugó 13 encuentros, dentro de los cuales anotó un tanto y brindó una asistencia.