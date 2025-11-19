- Hoy:
Canal de señal abierta informó que transmitirá en vivo el partido de Universitario vs Los Chankas
Canal de señal abierta transmitirá en vivo el partido de Universitario contra Los Chankas por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.
Universitario de Deportes disputará su último partido oficial de la temporada 2025 este sábado 22 de noviembre en Andahuaylas. El tricampeón del fútbol peruano visitará a Los Chankas por la última fecha del Torneo Clausura y podrás televisar este compromiso por Nativa TV.
Mediante sus redes sociales, el canal de señal abierta informó que transmitirán en vivo el partido de los cremas contra Los Chankas. La cobertura del duelo iniciará a las 3:00 p.m. (horario peruano).
Una grata noticia para el 'Pueblo crema' que podrá ver a su equipo a nivel nacional. Además, L1 MAX informó que el partido estará disponible a través de su canal de YouTube.
Nativa anunció que transmitirá el partido de Universitario vs. Los Chankas
¿Dónde ver Nativa en vivo por señal abierta?
18.1 es la señal abierta de Nativa. Debes sintonizar este canal para que puedas disfrutar en vivo el partido de Universitario contra Los Chankas.
¿Cómo ver Nativa por cable?
Nativa se encuentra en más de 100 cableoperadores nacionales, incluyendo TV360 de Bitel.
- Movistar TV: Canal 36 SD y 736 HD
- DirecTV: Canal 1189 HD
- Claro TV: Canal 31 y 516
- Best Cable: Canal 3 y 6
Además, también puedes disfrutar de la señal de Nativa por streaming a través de Movistar Play (exclusivo para clientes de Movistar).
