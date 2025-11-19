Fichajes 2026 de Universitario: posibles altas, bajas y renovaciones del tricampeón

Universitario de Deportes completará su temporada en la Liga 1 enfrentando a Los Chankas en Andahuaylas, y aunque el resultado no altera su buena campaña, los de Jorge Fossati quieren cerrar el Clausura con otra mención importante en el año, ser el único club invicto el el torneo.

Tras ello, el plantel tendrá un merecido descanso para empezar en diciembre con la pretemporada 2026, en la que ya tienen en claro sus aspiraciones. Primero y más importante, alcanzar el tetracampeonato para registrar el nombre de la 'U' en la historia del fútbol peruano, y segundo, mejorar su participación en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Por ello, los de Ate tendrán que reforzar sus filas en líneas estratégicas, pensando en la eventual salida de elementos que ya son tentados por equipos nacionales y extranjeros, como César Inga, Jairo Concha y hasta el 'Tunche' Rivera. Mientras tanto, Álvaro Barco, se concentra en evaluar los jugadores que llegarían para el próximo año.

Fichajes 2026 de Universitario

Antes que Universitario se consagre tricampeón en Tarma, ya había asegurado a futbolistas claves en su travesía a la gloria en estos tres años como Matías Di Benedetto y Williams Riveros, además en medio del 2025, firmó la extensión del contrato de José Carabalí. Sin embargo, la afición celebró con mayor energía el acuerdo que se acaba de cerrar con César Vallejo por Jairo Vélez, quien ya pertenecerá al club 'crema' en su totalidad.

Rumores en Universitario

Así como ya se hablan de salidas en la 'U', la otra cara de la moneda es la pasarela de llegadas que habría en las próximas semanas y se han escuchado diversos nombres como las posibilidades de fichajes, sin embargo, el director deportivo ha manifestado que no hay señales de luz que afirmen que hay un futbolista asegurado.

Abel Hernández - delantero uruguayo

Pedro Gallese - arquero

Álvaro Ampuero - lateral

Jugadores con contrato vigente en la 'U'