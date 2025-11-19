- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Atlético Grau
- Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Fichajes 2026 de Universitario: posibles altas, bajas y renovaciones del tricampeón
Luego de que se consagró tricampeón, Universitario ya empezará a trabajar en el equipo de la temporada 2026, el que buscará el 'tetra' y competirá en la Copa Libertadores.
Universitario de Deportes completará su temporada en la Liga 1 enfrentando a Los Chankas en Andahuaylas, y aunque el resultado no altera su buena campaña, los de Jorge Fossati quieren cerrar el Clausura con otra mención importante en el año, ser el único club invicto el el torneo.
PUEDES VER: Andy Polo quedó rendido y elogió a ex Garcilaso que firmó contrato con Universitario: "10 puntos"
Tras ello, el plantel tendrá un merecido descanso para empezar en diciembre con la pretemporada 2026, en la que ya tienen en claro sus aspiraciones. Primero y más importante, alcanzar el tetracampeonato para registrar el nombre de la 'U' en la historia del fútbol peruano, y segundo, mejorar su participación en la próxima edición de la Copa Libertadores.
Por ello, los de Ate tendrán que reforzar sus filas en líneas estratégicas, pensando en la eventual salida de elementos que ya son tentados por equipos nacionales y extranjeros, como César Inga, Jairo Concha y hasta el 'Tunche' Rivera. Mientras tanto, Álvaro Barco, se concentra en evaluar los jugadores que llegarían para el próximo año.
Fichajes 2026 de Universitario
Antes que Universitario se consagre tricampeón en Tarma, ya había asegurado a futbolistas claves en su travesía a la gloria en estos tres años como Matías Di Benedetto y Williams Riveros, además en medio del 2025, firmó la extensión del contrato de José Carabalí. Sin embargo, la afición celebró con mayor energía el acuerdo que se acaba de cerrar con César Vallejo por Jairo Vélez, quien ya pertenecerá al club 'crema' en su totalidad.
Rumores en Universitario
Así como ya se hablan de salidas en la 'U', la otra cara de la moneda es la pasarela de llegadas que habría en las próximas semanas y se han escuchado diversos nombres como las posibilidades de fichajes, sin embargo, el director deportivo ha manifestado que no hay señales de luz que afirmen que hay un futbolista asegurado.
- Abel Hernández - delantero uruguayo
- Pedro Gallese - arquero
- Álvaro Ampuero - lateral
Jugadores con contrato vigente en la 'U'
- Miguel Vargas contrato hasta 31/12/2026
- Hugo Ancajima contrato hasta 31/12/2026
- Aldo Corzo contrato hasta 31/12/2026
- Jairo Concha contrato hasta 31/12/2026
- Rodrigo Ureña contrato hasta 31/12/2026
- Jorge Murrugarra contrato hasta 31/12/2026
- Martín Pérez Guedes contrato hasta 31/12/2026
- Horacio Calcaterra contrato hasta 31/12/2026
- Álex Valera contrato hasta 31/12/2026
- Andy Polo contrato hasta 31/12/2026
- José Rivera contrato hasta 31/12/2026
- Anderson Santamaría contrato hasta 31/12/2027
- César Inga contrato hasta 31/12/2027
- José Carabalí contrato hasta 31/12/2027
- Paolo Reyna contrato hasta 31/12/2027
- Williams Riveros contrato hasta 31/12/2027
- Matías Di Benedetto contrato hasta 31/12/2027
- Sebastián Flores contrato hasta 31/12/2027
- Jesús Castillo contrato hasta 31/12/2028
- Edison Flores contrato hasta 31/12/2028.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90