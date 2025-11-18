Di Benedetto destacó a seleccionado peruano que firmó por Universitario hasta 2026: "Muy bueno"

Universitario de Deportes tiene el objetivo de conseguir el tetracampeonato de la Liga 1 la siguiente temporada y destacar en la Copa Libertadores. Por ello, planifican un plantel de alto nivel para pelear por los objetivos. En medio de los posibles fichajes y renovaciones, Matías Di Benedetto emocionó a los hinchas al elogiar a un seleccionado peruano que jugará con los cremas en 2026.

El defensa argentino conversó con el programa 'Hablemos de MAX', donde fue consultado por su opinión sobre Álex Valera, sobre todo teniendo en cuenta que atraviesa un gran momento goleador y acaba de anotar en el amistoso ante Perú vs Chile.

En ese panorama, Di Benedetto no dudó en rendirse en elogios ante 'Valegol' y reveló su alegría porque su compañero atraviese un gran rendimiento tanto en su club como con la selección peruana. Asimismo, recalcó las grandes cualidades personales que posee el delantero.

"La verdad que (Álex Valera) está en un momento muy bueno. Me alegro muchísimo por él, porque aparte de demostrar lo que es futbolísticamente, es un gran tipo, muy humilde y se lo merece más que nadie. Ojalá que vengan muchísimas cosas para él", manifestó el zaguero crema.

Álex Valera fue el mejor jugador de la selección peruana ante Chile

El gran momento de Álex Valera en Universitario se ha trasladado a la ‘Bicolor’, donde anotó por segundo partido consecutivo. El atacante de 29 años marcó el empate ante Rusia y ahora convirtió el único gol de Perú frente a Chile, esta vez desde el punto de penal.

Álex Valera destaca con la selección peruana y reafirma su gran momento. Foto: Selección Peruana

Con ello, Valera confirma que es el delantero peruano más determinante de la actualidad y la principal carta ofensiva del equipo nacional. Prueba de ello es la calificación de 7.9 puntos que le otorgó el portal estadístico Sofascore, la más alta de todo el combinado peruano.

Álex Valera tiene contrato con Universitario hasta 2026

Álex Valera renovó su contrato con Universitario en 2024 por dos temporadas, por lo que permanecerá en el cuadro de Ate hasta finales de 2026. Sin embargo, la directiva crema buscaría prolongar este vínculo hasta 2028, según informó el periodista Gustavo Peralta.