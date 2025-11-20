- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
¿Y Universitario? Revelan que Gallese puede fichar por subcampeón de Libertadores: "Fue ofrecido"
En Colombia indicaron que el arquero de la selección peruana, Pedro Gallese puede dar la sorpresa firmando por un icónico club de Sudamérica. ¿Ya no llega a Universitario?
Pedro Gallese es uno de los guardametas con mayor experiencia en la selección peruana. El futbolista viene de tener roce internacional en la gira de Rusia que afrontó la 'Bicolor', sin embargo, paralelamente viene analizando cuál será su futuro para la próxima temporada, en vista que, desde hace semanas ya no pertenece a Orlando City de la MLS.
PUEDES VER: Andy Polo quedó rendido y elogió a ex Garcilaso que firmó con Universitario: "10 puntos"
Pedro Gallese en la mira de histórico club de Sudamérica para el 2026
El 'Pulpo' fue voceado como uno de los posibles fichajes de Universitario con miras al 2026, pero en las últimas horas desde Colombia señalaron que el ex Alianza Lima acaba de ser ofrecido a América de Cali, elenco subcampeón de la Copa Libertadores.
"El exarquero del Orlando City fue ofrecido al América de Cali", precisó el medio 'AYS Sports' en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter. Además, se conoció que los 'Diablos Rojos' tienen como prioridad la búsqueda de un arquero con experiencia y jerarquía para competir en la Copa Conmebol Sudamericana, torneo el cual tiene asegurado luego de su pase a la Fase II de la Liga Colombiana 2025.
Pedro Gallese en órbita de América de Cali según medio colombiano/Foto: X
Considerando su trayectoria profesional, Gallese ha defendido la camiseta de importantes elencos nacionales y del extranjero como Universidad San Martín de Porres, Atlético Minero, Juan Aurich, Veracruz de México, Alianza Lima y Orlando City.
Al respecto, durante su último paso por 'Los Leones' esta temporada, el portero de 35 años jugó 40 encuentros, entre la Major League Soccer (MLS), Leagues Cup y US Open Cup. Del mismo modo, sumó un promedio de 3600 minutos.
¿En cuánto se cotiza Pedro Gallese?
De acuerdo a Transfermarkt, portal especializado en la venta de futbolistas a nivel mundial, Pedro Gallese permanece tasado hoy en día en 500 mil euros en el mercado de pases.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90