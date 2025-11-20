¿Y Universitario? Revelan que Gallese puede fichar por subcampeón de Libertadores: "Fue ofrecido"

Pedro Gallese es uno de los guardametas con mayor experiencia en la selección peruana. El futbolista viene de tener roce internacional en la gira de Rusia que afrontó la 'Bicolor', sin embargo, paralelamente viene analizando cuál será su futuro para la próxima temporada, en vista que, desde hace semanas ya no pertenece a Orlando City de la MLS.

Pedro Gallese en la mira de histórico club de Sudamérica para el 2026

El 'Pulpo' fue voceado como uno de los posibles fichajes de Universitario con miras al 2026, pero en las últimas horas desde Colombia señalaron que el ex Alianza Lima acaba de ser ofrecido a América de Cali, elenco subcampeón de la Copa Libertadores.

"El exarquero del Orlando City fue ofrecido al América de Cali", precisó el medio 'AYS Sports' en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter. Además, se conoció que los 'Diablos Rojos' tienen como prioridad la búsqueda de un arquero con experiencia y jerarquía para competir en la Copa Conmebol Sudamericana, torneo el cual tiene asegurado luego de su pase a la Fase II de la Liga Colombiana 2025.

Pedro Gallese en órbita de América de Cali según medio colombiano/Foto: X

Considerando su trayectoria profesional, Gallese ha defendido la camiseta de importantes elencos nacionales y del extranjero como Universidad San Martín de Porres, Atlético Minero, Juan Aurich, Veracruz de México, Alianza Lima y Orlando City.

Al respecto, durante su último paso por 'Los Leones' esta temporada, el portero de 35 años jugó 40 encuentros, entre la Major League Soccer (MLS), Leagues Cup y US Open Cup. Del mismo modo, sumó un promedio de 3600 minutos.

¿En cuánto se cotiza Pedro Gallese?

De acuerdo a Transfermarkt, portal especializado en la venta de futbolistas a nivel mundial, Pedro Gallese permanece tasado hoy en día en 500 mil euros en el mercado de pases.