Perú perdió contra Chile en amistoso internacional
El gesto de frustración de Pedro Gallese tras el grosero error de Concha que generó el gol de Chile

Jairo Concha perdió el balón y Osorio aprovechó para anotar el 2-1 de Chile sobre Perú. Pedro Gallese mostró su frustración por la jugada.

El gesto de frustración de Pedro Gallese tras el error de Jairo Concha que terminó en el gol de Chile.
Jairo Concha perdió el balón en el mediocampo, cuando Perú se alistaba para salir en ataque, esto permitió a Darío Osorio aprovechar los espacios defensivos y anotar el gol que le dio el triunfo a la selección chilena en el 'Clásico del Pacífico'.

Perú vs. Chile juegan EN VIVO HOY desde Rusia por un partido amistoso internacional de fecha FIFA.

PUEDES VER: Perú, con un hombre más, volvió a perder con Chile en un partido amistoso

En la transmisión enfocaron a Pedro Gallese, quien mostró su frustración por el gol de Chile. El arquero de la selección peruana cumplió un gran papel en el partido amistoso y salvó su portería en varias oportunidades.

Pedro Gallese deberá definir su futuro

Orlando City informó que Pedro Gallese no seguirá en el club. Una noticia que sorprendió a varios porque el arquero de 35 años es uno de los referentes del equipo.

Con ello, el futuro de Pedro Gallese se volvió una incógnita para los hinchas. El arquero de la bicolor maneja ofertas de equipos de la MLS y Brasil. ¿Universitario? Aún no hay contacto oficial.

Según Transfermarkt, el valor en el mercado de pases de Pedro Gallese es de 500 mil euros. En el 2021, el guardameta nacional alcanzó el precio más alto de su carrera con 3 millones de euros.

No olvides revisar tu agenda deportiva

