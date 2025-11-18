- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Chile
- España vs Turquía
- Bolivia vs Japón
- Costa Rica vs Honduras
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
¡De no creer! Jairo Concha cometió grosero error y Osorio anotó el 2-1 de Chile ante Perú
Jairo Concha perdió el balón de forma insólita y permitió que Darío Osorio se acerque solo frente al arco para remontar el marcador en el amistosos Perú vs Chile.
¡Duro golpe! Jairo Concha perdió de forma insólita el balón en el mediocampo, permitiendo que Darío Osorio inicie un notable contragolpe, quedando solo frente al arco de Pedro Gallese y marcara el 2-1. Chile, con 10 hombres, remontó el marcador en Sochi.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90