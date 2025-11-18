0
Perú vs. Chile por amistoso internacional

¡De no creer! Jairo Concha cometió grosero error y Osorio anotó el 2-1 de Chile ante Perú

Jairo Concha perdió el balón de forma insólita y permitió que Darío Osorio se acerque solo frente al arco para remontar el marcador en el amistosos Perú vs Chile.

Angel Curo
¡Duro golpe! Jairo Concha perdió de forma insólita el balón en el mediocampo, permitiendo que Darío Osorio inicie un notable contragolpe, quedando solo frente al arco de Pedro Gallese y marcara el 2-1. Chile, con 10 hombres, remontó el marcador en Sochi.

Perú vs. Chile juegan EN VIVO HOY desde Rusia por un partido amistoso internacional de fecha FIFA.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

