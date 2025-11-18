0
Perú perdió contra Chile en amistoso internacional

¡Con 10 jugadores! Gol de Felipe Loyola para que Chile iguale 1-1 contra Perú - VIDEO

Pese a tener 10 jugadores, Chile encontró el empate ante Perú gracias a la anotación de Felipe Loyola que deja en silencio absoluto a la Bicolor.

Diego Medina
Gol de Felipe Loyola en el Perú vs Chile.
Gol de Felipe Loyola en el Perú vs Chile. | Foto: Movistar Deportes
Cuando todo parecía favorable a la selección peruana tras el gol de Alex Valera al cierre de la primera parte, la escuadra de Chile encontró el 1-1 con 10 jugadores para opacar la euforia de la Bicolor en este amistoso internacional. Felipe Loyola apareció en el área e igualó el marcador para lamento del equipo que dirige Manuel Barreto.

Sobre los 52 minutos, un tiro de esquina fue fundamental para que 'La Roja' anote el gol del empate tras un buen arranque en el complemento. Chile entró con la convicción de conseguir su anotación a como de lugar, por lo que su premio no pasó de los siete minutos de la segunda parte.

Tras ejecutar el balón parado, un remate impactó en el travesaño que generó una serie de rebotes en el área chica de la Bicolor. Ahí apareció Loyola para empujar el esférico y definir con total tranquilidad ante la pasiva marca de la defensa de Perú.

Pese a todos los reclamos que se dieron entre los jugadores de la selección peruana, lo cierto es que Chile igualó el marcador con 10 futbolistas tras la expulsión de Román. Un duro golpe para los de Manuel Barreto, que no pueden creer como se les escapa la victoria al tener un jugador de más.

Chile remontó el partido ante Perú

Seis minutos más tarde del gol de Felipe Loyola, la selección chilena encontró la anotación de la remontada gracias a Osorio. Una pérdida de balón de Jairo Concha generó un contrataque de 'La Roja' para que se ponga 2-1 ante la Bicolor.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

