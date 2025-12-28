Ex Alianza Lima deja el Perú para ir a club de Portugal y envía firme mensaje a 'íntimos': "Soy hincha"

Alianza Lima es uno de los clubes que ha exportado varios futbolistas al exterior en busca de un crecimiento profesional. Este es el caso de Bassco Soyer, quien luego de estar en las reservas y primer equipo, decidió afrontar un nuevo destino en el fútbol de Portugal con Gil Vicente.

Recientemente, Bassco Soyer fue convocado a la selección peruana para el amistoso ante Bolivia en Chincha, en el que el ex Alianza Lima se lució con una anotación en el 2-0 ante 'La Verde'. Luego de pasar las fiestas con su familia, el mediocampista de 19 años arribó a su avión con destino a Portugal, sabiendo que debe estar concentrado en la reanudación del fútbol luso.

Bassco Soyer, ex Alianza Lima, deja firme mensaje a blanquiazules

A poco de ingresar a la zona de embarque en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Bassco Soyer fue consultado sobre su cercanía con Alianza Lima en plena concentración con Gil Vicente de Portugal. El volante aseguró que siempre sigue de cerca al club de sus amores, ya que aseguró ser "hincha" desde su uso de razón.

"Bueno yo sigo a Alianza siempre. Soy hincha desde muy pequeño y lo voy a seguir siempre. Acompañando al equipo y jugadores, porque hay muchos jugadores que son amigos míos, y les deseo lo mejor en este nuevo inicio y sé que les va a ir muy bien", declaró Bassco Soyer en las cámaras que registró "Entre Bolas".

(VIDEO: Entre Bolas)

Bassco Soyer se dirigió a Paolo Guerrero

Fuera de su sentir por Alianza Lima, Bassco Soyer se dio un tiempo para dedicarle un mensaje a Paolo Guerrero, sabiendo que el 'Depredador' anunció por todo lo alto que el 2026 será su último año afrontando el fútbol profesional.

"Es algo que le duele a todo el Perú, Paolo es mi ídolo y un amigo, es algo que me duele pero es la decisión que ya ha tomado. Todos quisiéramos un Paolo para toda la vida porque es un goleador increíble pero así es esta carrera y por eso hay que disfrutarla día a día", agregó.