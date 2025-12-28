Miguel Cornejo, ex Alianza Lima, rompe el mercado y firma por importante club para el 2026

César Vallejo no logró el ascenso a la Liga 1, por lo que la directiva está enfocada en la contratación de sus nuevos fichajes para luchar por su regreso a la máxima división la próxima temporada. Pero también, el club busca asegurar a sus referentes dentro del equipo, como el exintegrante de Alianza Lima, Miguel Cornejo.

Miguel Cornejo, ex Alianza Lima, firmó por icónico club para el 2026

En tal sentido, según la reciente información que brindó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo en sus redes sociales, el futbolista de 25 años firmó su renovación con el conjunto 'Poeta' y seguirá unido al elenco dirigido por 'Chemo' del Solar por todo el 2026.

"El volante nacional Miguel Cornejo disputará la Liga 2 2026 con la UCV", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X' antes Twitter.

Miguel Cornejo seguirá jugando en César Vallejo el 2026/Foto: Facebok

La campaña de Miguel Cornejo con César Vallejo esta temporada

Debido a su experiencia en el balompié nacional, el pivote nacional se ganó su lugar como titular en el plantel trujillano durante la Liga 2 2025; por consiguiente llegó a afrontar oficialmente 21 compromisos entre el torneo local y los Playoffs.

Así también, Miguel Cornejo pudo convertir 5 anotaciones, y dio 2 asistencias. Su protagonismo fue clave sobretodo en su sector y ahora irá por su revancha buscando el ascenso con el elenco 'Poeta' en la temporada 2026.

¿En qué clubes ha jugado Miguel Cornejo?

Alianza Lima

Unión Huaral

Alianza Atlético de Sullana

Deportivo Garcilaso

César Vallejo

Valor en el mercado de Miguel Cornejo

Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, Miguel Cornejo está tasado hoy en día en 250 mil euros en el mercado de pases tras su actualidad deportiva. En su mejor momento con Alianza Atlético alcanzó los 350 mil euros durante el 2023.