Confirmado: Juan Pablo Freytes da el batacazo y firmará por campeón de Serie A, anuncian en Italia

Juan Pablo Freytes, exfutbolista de Alianza Lima está cerca de remecer el mercado de pases 2026, ya que desde Italia vienen informando que el jugador argentino se irá de Fluminense para ser nueva incorporación de una prestigiosa escuadra de la Serie A.

Juan Pablo Freytes será nuevo fichaje de campeón italiano el 2026

Corriere dello Sport indicó a través de su web oficial que el zaguero de 25 años se unirá a las filas de Bologna FC, 7 veces campeón de la Serie A de Italia, luego de que los 'Rojiazules' paguen un aproximado de 8 millones de euros. En esa línea, únicamente restan detalles para finiquitar su transferencia desde el cuadro 'Tricolor'.

Juan Pablo Freytes se irá de Fluminense para llegar a Bologna FC

"Primer fichaje del Bolonia. Freytes llega procedente del Fluminense", precisó el reconocido medio europeo respecto a la futura llegada del joven futbolista. De esta forma, los 'Galgos' fortalecerán su plantel de cara al 2026 con un refuerzo que mantiene una importante regularidad en Brasil.

Juan Pablo Freytes fichará por Bolonia, según prensa Italiana

"Están esperando a que se abra el mercado de fichajes a principios de enero para hacerlo oficial. Además, al menos por lo que sabemos, los directivos de los Rossoblu ya han llegado a un acuerdo con el jugador tanto sobre la duración del contrato como sobre el salario", agregó Corriere dello Sport.

Los números de Juan Pablo Freytes con Fluminense este 2025

Al respecto, esta temporada Juan Pablo Freytes logró consolidarse como titular indiscutible en Fluminense, a tal punto de disputar oficialmente 62 partidos por el Campeonato Carioca, Serie A 2025, Copa do Brasil, Copa Sudamericana y el Mundial de Clubes. Asimismo, el defensa tuvo la oportunidad de anotar un gol en un total de 5,490 minutos.

¿Cuánto dinero recibirá Alianza Lima por la venta de Juan Pablo Freytes a Bologna?

La noticia ha sorprendido gratamente a todos sus seguidores, y sobretodo es más que fundamental para Alianza Lima, ya que la institución victoriana podrá recibir una ganancia económica por su venta hacia el conjunto italiano, es decir 2.4 millones de euros en promedio. Como se recuerda, tras su paso al 'Flu', los íntimos conservaron un 30%, pensando en una futura transferencia.