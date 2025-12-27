- Hoy:
Tras pedido del Ministerio del Interior, Inter Miami confirmó partido en el Estadio Monumental
Luego de que el Ministerio del Interior pidiera a Alianza Lima reprogramar la Noche Blanquiazul, Inter Miami de Lionel Messi confirmó partido en el Monumental.
Hace poco el Ministerio de Interior le pidió tanto a Alianza Lima como Universitario de Deportes reunirse para evaluar un posible cambio de fecha para sus respectivas presentaciones, Noche Blanquiazul y Noche Crema. En ese sentido, tras hacerse público dicho pedido, el Inter Miami de Lionel Messi hizo oficial que jugará en el Estadio Monumental a inicios de año. ¿Qué sucedió?
Como sabemos, el cuadro de Florida chocará con los de Matute este 24 de enero, según el anuncio de los íntimos en sus redes sociales, pero poco después la 'U' reveló que esa misma fecha disputará su partido amistoso con la Universidad de Chile. Teniendo en cuenta que ambos son los clubes más importantes del Perú y con las hinchadas más pasionales, y con el fin de evitar un posible enfrentamiento entre las dos barras, las autoridades quieren que ambas presentaciones se realicen en jornadas diferentes.
No obstante, pese a ello, Inter Miami aseguró mediante un comunicado que tiene programado su duelo con Alianza Lima para el sábado 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, Lima. Con este encuentro, los de Lionel Messi y compañía iniciarán una gira por Sudamérica en la que también jugarán con Atlético Nacional de Colombia y Barcelona de Ecuador.
Inter Miami confirmó sus partidos amistosos.
Es decir, los rosados también se presentarán en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín y en el Estadio Monumental de Guayaquil respectivamente. Por ello, pese al pedido del Ministerio del Interior, todo hace indicar que los blanquiazules deberán respetar la fecha pactada para no desprogramar el cronograma que tiene el cuadro dirigido por Javier Mascherano.
Alianza Lima respondió al Ministerio del Interior
"Nuestro club confirma que asistirá a la reunión de coordinación convocada para este lunes 29 de diciembre. […] Nuestra institución considera pertinente precisar que hemos cumplido estrictamente con la presentación de toda la documentación requerida para la solicitud de garantías de orden público. La presencia de una figura internacional como Lionel Messi convierte este espectáculo en un evento de relevancia para el Perú, con impacto deportivo, social, económico y para la marca país. Desde Alianza Lima, nos mostramos plenamente seguros de que el evento se llevará a cabo según lo programado", indicó el cuadro blanquiazul mediante un comunicado.
Partidos amistosos del Inter Miami para el 2026
Sábado 24 de enero
- Alianza Lima vs. Inter Miami
- Estadio Alejandro Villanueva de Lima, Perú
- 17:00 horas de Perú
Sábado 31 de enero
- Atlético Nacional vs. Inter Miami
- Estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia
- 17:00 horas de Colombia
Sábado 7 de febrero
- Barcelona SC vs. Inter Miami
- Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, Ecuador
- 19:00 horas de Ecuador
