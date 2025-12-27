¿Cancelados? Ministerio toma firme decisión sobre partidos de Alianza y Universitario del 24 de enero

Para sorpresa de hinchas, Alianza Lima anunció su 'Noche Blanquiazul' ante Inter Miami en Matute, mientras que Universitario de Deportes hizo lo propio al confirmar su 'Noche Crema' ante U de Chile en el Monumental. Sin embargo, los 'compadres' indicaron que estos encuentros se jugarán el mismo día, 24 de enero, lo que ha generado un pronunciamiento del Ministerio del Interior por ser cotejos de "alto riesgo".

Ministerio del Interior tomó decisión de los partidos de Alianza Lima y Universitario

A través de un comunicado en sus cuentas oficiales de redes sociales, el MININTER indicó claramente que es inviable que Alianza Lima y Universitario afronten su partido de presentación 2026 el mismo 24 de enero. Por ello, tomó la firme decisión de reunirse con cada uno de los representantes de los equipos protagonistas para el próximo lunes 29 de diciembre a las 17:00 horas.

Dicha entidad del estadio indica que los directivos de Alianza Lima y Universitario entablen una conversación previa a esta reunión del lunes 29, con el fin de que haya un acuerdo consensuado para exponerlo en el siguiente encuentro. Es claro que cada elenco tendrá su postura, pero lo cierto es que uno de los equipos no podrá jugar el próximo 24 de enero del 2026.

"El MININTER informa que ha recibido las solicitudes presentadas por Universitario y Alianza Lima para la realización de los encuentros deportivos programados para el 24 de enero de 2026. […] El Ministerio del Interior considera necesario que ambos clubes evalúen de manera conjunta alternativas de reprogramación o alcancen un acuerdo consensuado respecto a la fecha de realización de dichos eventos. Con este propósito, se ha convocado a los representantes de ambos clubes a una reunión de coordinación el lunes 29 de diciembre a las 5:00 pm., a fin de que puedan presentar una propuesta concertada que permita una evaluación integral de las condiciones de seguridad y orden público", se lee en el comunicado.

MININTER se pronuncia sobre partidos de Alianza Lima y Universitario del 24 de enero.

